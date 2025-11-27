Луис Энрике назвал игрока, который должен быть претендентом на следующий "Золотой мяч"

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике ответил на вопрос журналиста о возможном претенденте на "Золотой мяч" по итогам сезона-2025/2026, выделив игрока своей команды, сообщает İdman.Biz.

"Витинья, как всегда, был великолепен. Он следующий претендент на "Золотой мяч"? Что ж… Я надеюсь на это", - приводит слова Энрике журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Напомним, что в матче V тура общего этапа Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" португалец Витинья оформил хет-трик. Встреча завершилась со счетом 5:3. В нынешнем сезоне Витинья провел за клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал 10 результативных передач.

İdman.Biz