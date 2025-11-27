27 Ноября 2025
Роналду стал совладельцем бойцовского промоушена WOWfc - ФОТО

27 Ноября 2025 19:32
Роналду стал совладельцем бойцовского промоушена WOWfc - ФОТО

40-летний нападающий сборной Португалии и "Аль-Насра" Криштиану Роналду стал совладельцем бойцовского промоушена WOWfc. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу лиги.

Отметим также, что совладельцем этой же организации является 28-летний непобежденный обладатель чемпионского титула UFC в легком весе испано-грузин Илия Топурия.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел 17 матчей за клуб и сборную во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал две результативные передачи.

Португалец выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. Наибольшую известность нападающему принесли выступления за "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал". Роналду — пятикратный обладатель премии "Золотой мяч".

