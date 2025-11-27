Роналду стал совладельцем бойцовского промоушена WOWfc - ФОТО

40-летний нападающий сборной Португалии и "Аль-Насра" Криштиану Роналду стал совладельцем бойцовского промоушена WOWfc. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу лиги.

Отметим также, что совладельцем этой же организации является 28-летний непобежденный обладатель чемпионского титула UFC в легком весе испано-грузин Илия Топурия.