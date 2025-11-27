28 Ноября 2025
Томас Франк назвал футболиста, который получит "Золотой мяч"

27 Ноября 2025 22:06
Томас Франк назвал футболиста, который получит "Золотой мяч"

Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк выразил уверенность, что обладателем следующего "Золотого мяча" станет полузащитник "ПСЖ" Витинья.

"Следующим обладателем "Золотого мяча" снова станет игрок "ПСЖ". Им будет Витинья. Лучший полузащитник в мире, и он станет следующим обладателем "Золотого мяча". Вау, какой игрок", — приводит слова Франка İdman.Biz со ссылкой на сообщение журналиста Фабрицио Романо.

В среду, 26 ноября, Витинья забил три гола в ворота "Тоттенхэма" в очном матче команд в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (5:3). На минувшей церемонии вручения "Золотого мяча" португальский полузащитник занял третье место.

