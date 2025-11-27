Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк выразил уверенность, что обладателем следующего "Золотого мяча" станет полузащитник "ПСЖ" Витинья.

"Следующим обладателем "Золотого мяча" снова станет игрок "ПСЖ". Им будет Витинья. Лучший полузащитник в мире, и он станет следующим обладателем "Золотого мяча". Вау, какой игрок", — приводит слова Франка İdman.Biz со ссылкой на сообщение журналиста Фабрицио Романо.

В среду, 26 ноября, Витинья забил три гола в ворота "Тоттенхэма" в очном матче команд в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (5:3). На минувшей церемонии вручения "Золотого мяча" португальский полузащитник занял третье место.

İdman.Biz