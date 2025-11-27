28 Ноября 2025
"Манчестер Юнайтед" вступил в контакт с представителями Винисиуса

27 Ноября 2025 23:18
27
"Манчестер Юнайтед" вступил в контакт с представителями Винисиуса

"Манчестер Юнайтед" контактировал с представителями крайнего нападающего мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора. Манкунианцы могут побороться с "Манчестер Сити" за подписание бразильского футболиста, если он примет решение покинуть стан "сливочных". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Caught Offside.

По информации источника, на текущий момент Винисиус не может договориться о продлении контракта с "Реалом", заканчивающегося летом 2027 года. У игрока хорошие взаимоотношения с президентом "Королевского клуба", однако есть напряженность с главным тренером команды Хаби Алонсо.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

