Нико Уильямс объяснил, почему решил не переходить из "Атлетика" в "Барселону"

Полузащитник "Атлетика" из Бильбао Нико Уильямс рассказал, почему отказался от перехода в "Барселону".

Как передает İdman.Biz, летом 2025 года сообщалось, что испанец получил предложение от каталонцев, но в итоге Уильямс продлил контракт с "Атлетиком" на 10 лет — до 2035 года.

"Атлетик" и Бильбао — все для меня. Здесь я вырос как человек и как игрок. Играя за этот клуб и этот город, я осознал ценность работы, скромности и семьи", — сказал Уильямс GQ.

В текущем сезоне вингер провел 11 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи.

İdman.Biz