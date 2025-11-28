Лига конференций: "Страсбург" одержал волевую победу в матче с "Кристал Пэлас", "Фиорентина" минимально уступила "АЕК" Афины - ОБНОВЛЕНО

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги конференций сезона-2025/2026 между клубами "Страсбург" (Франция) и "Кристал Пэлас" (Англия). Игра проходила на стадионе "Мено" в Страсбурге. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На 35-й минуте счет открыл полузащитник гостей Тайрик Митчелл. На 53-й минуте нападающий "Страсбурга" Эмануэль Эмега восстановил равновесие. На 77-й минуте полузащитник Самир Эль-Мурабет вывел французскую команду вперед.

Результаты параллельных матчей:

Шотландский "Абердин" и армянский "Ноа" разошлись миром – 1:1.

Исландский "Брейдаблик" и турецкий "Самсунспор" выдали результативную ничью – 2:2.

"Дрита" (Косово) у себя минимально обыграла "Шкендию" (Северная Македония) – 1:0.

Итальянская "Фиорентина" на своем поле минимально уступила греческому "АЕК" Афины – 0:1.

"Ягеллония" (Польша) переиграла "КуПС" (Финляндия) – 1:0.

Польская "Легия" дома уступила чешской "Спарте" из Праги – 0:1.

Хорватская "Риека" разошлись миром "АЕК Ларнака" (Кипр) – 0:0.

Ирландский "Шемрок Роверс" дома проиграл украинскому "Шахтеру" – 1:2.

23:46

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались "Омония" и киевское "Динамо". Игра проходила на стадионе "Нео ГСП" (Никосия, Кипр). Матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Первый гол в матче забил полузащитник кипрской команды Вилли Семедо на 34-й минуте, реализовав пенальти. Во втором тайме на 59-й минуте нападающий "Омонии" Ангелос Неофиту увеличил преимущество своей команды.

После 4-го тура "Омония" занимает 18-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги конференций, набрав пять очков. Киевское "Динамо" заработало три очка и располагается на 27-й строчке.

Результаты параллельных матчей:

Нидерландский "АЗ Алкмаар" дома уверенно победил ирландский "Шелбурн" – 2:0

"Хамрун Спартанс" (Мальта) одолел "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) – 3:1.

Польский "Лех" на своем поле оказался сильнее швейцарской "Лозанны" – 2:0.

Польский "Ракув" на своем поле разгромил австрийский "Рапид" – 4:0.

Чешская "Сигма" победила словенский клуб "Целе" – 2:1.

"Слован" Братислава из Словакии переиграл испанский "Райо Вальекано" – 2:1.

Румынская "Университатя" минимально обыграла немецкий "Майнц" – 1:0.

"Зриньски" (Босния и Герцеговина) одержал волевую победу над "Хеккен" (Швеция) – 2:1.

İdman.Biz