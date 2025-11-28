28 Ноября 2025
Алонсо и игроки "Реала" наладили отношения после общения в раздевалке - СМИ

28 Ноября 2025 06:16
Алонсо и игроки "Реала" наладили отношения после общения в раздевалке - СМИ

Наставник мадридского "Реала" Хаби Алонсо и футболисты клуба начали налаживать свои отношения, что привело к ощутимому изменению атмосферы в раздевалке команды. Это стало возможным благодаря ряду встреч, телефонных переговоров и активному диалогу между сторонами, состоявшихся в последние несколько дней. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание AS.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о возникших проблемах в общении между тренерским штабом, возглавляемым Алонсо, и игроками клуба. В частности, была информация, что Винисиус якобы не желает продлевать свой контракт из-за сложных взаимоотношений с тренером.

Согласно данным источника, ключевым фактором в улучшении ситуации стало осознание футболистами своей ответственности. Игроки "сливочных" поняли, что именно они в наибольшей степени несут ответственность за результаты команды и должны действовать как единый коллектив. Кроме того, они осознали необходимость налаживания конструктивных отношений с наставником. В свою очередь, сам Хаби Алонсо пришел к пониманию, что сближение с подопечными позволит ему заручиться их полной поддержкой.

