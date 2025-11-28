28 Ноября 2025
Хакеры взломали сайт Федерации футбола Франции и украли информацию

28 Ноября 2025 01:20
Федерация футбола Франции (ФФФ) на своем сайте сообщила о том, что программное обеспечение, используемое клубами для административного управления, подверглось масштабному взлому.

как передает İdman.Biz, были украдены данные зарегистрированных игроков нескольких клубов. Имена футболистов, чьи данные были украдены, не сообщаются.

"В результате кибератаки хакеры получили следующие данные: имя, фамилия, пол, дата и место рождения, гражданство, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона и номер лицензии.

ФФФ стремится защищать все доверенные ей данные и постоянно усиливает и адаптирует меры безопасности, чтобы справиться, как и многие другие субъекты, с растущим числом и новыми формами кибератак", — говорится в заявлении ФФФ.

Ранее ФФФ уже подвергалась краже данных. В марте 2024 года были украдены персональные данные спортсменов, к которым относятся: фамилия, имя, а также почтовый адрес, адрес электронной почты, возраст и клубная принадлежность футболистов. Информация была выставлена на продажу в интернете.

