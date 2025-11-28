"Манчестер Юнайтед" готов отпустить трех игроков зимой

"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность отправить в аренду трех футболистов, как только откроется январское трансферное окно. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника, "красные дьяволы" могут отпустить крайнего защитника Диего Леона, опорного полузащитника Секу Коне и центрального защитника Айдена Хевена, чтобы они смогли получить больше игрового времени.

Подчеркивается, что клуб также могут покинуть полузащитник Кобби Майну и нападающий Джошуа Зиркзее. Однако вероятность этого более низкая, поскольку главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим хочет иметь глубину состава, когда Брайан Мбемо, Амад Диалло и Нуссайр Мазрауи отправятся на Кубок Африки.

İdman.Biz