28 Ноября 2025
RU

"Манчестер Юнайтед" готов отпустить трех игроков зимой

Мировой футбол
Новости
28 Ноября 2025 01:40
15
"Манчестер Юнайтед" готов отпустить трех игроков зимой

"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность отправить в аренду трех футболистов, как только откроется январское трансферное окно. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника, "красные дьяволы" могут отпустить крайнего защитника Диего Леона, опорного полузащитника Секу Коне и центрального защитника Айдена Хевена, чтобы они смогли получить больше игрового времени.

Подчеркивается, что клуб также могут покинуть полузащитник Кобби Майну и нападающий Джошуа Зиркзее. Однако вероятность этого более низкая, поскольку главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим хочет иметь глубину состава, когда Брайан Мбемо, Амад Диалло и Нуссайр Мазрауи отправятся на Кубок Африки.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Алонсо и игроки "Реала" наладили отношения после общения в раздевалке - СМИ
06:16
Мировой футбол

Алонсо и игроки "Реала" наладили отношения после общения в раздевалке - СМИ

Ключевым фактором в улучшении ситуации стало осознание футболистами своей ответственности
Португалия выиграла чемпионат мира U17
05:17
Мировой футбол

Португалия выиграла чемпионат мира U17

Бразилия уступила в матче за третье место
Лига конференций: "Страсбург" одержал волевую победу в матче с "Кристал Пэлас", "Фиорентина" минимально уступила "АЕК" Афины - ОБНОВЛЕНО
02:20
Мировой футбол

Лига конференций: "Страсбург" одержал волевую победу в матче с "Кристал Пэлас", "Фиорентина" минимально уступила "АЕК" Афины - ОБНОВЛЕНО

Завершились все матчи 4-го тура общего этапа Лиги конференций
ЛЕ: "Лион" разгромил "Маккаби" Тель-Авив, "Ноттингем Форест" одолел "Мальме" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:02
Мировой футбол

ЛЕ: "Лион" разгромил "Маккаби" Тель-Авив, "Ноттингем Форест" одолел "Мальме" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершились все матчи 5-го тура общего этапа Лиги Европы
Хакеры взломали сайт Федерации футбола Франции и украли информацию
01:20
Мировой футбол

Хакеры взломали сайт Федерации футбола Франции и украли информацию

В марте 2024 года уже происходило подобное: тогда были украдены персональные данные спортсменов
"Манчестер Юнайтед" вступил в контакт с представителями Винисиуса
27 Ноября 23:18
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" вступил в контакт с представителями Винисиуса

Винисиус не может договориться о продлении контракта с "Реалом"

Самое читаемое

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО
26 Ноября 20:58
Мировой футбол

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО

Саудовский клуб уверенно лидирует в своей группе азиатской Лиги чемпионов

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО
27 Ноября 10:09
Футбол

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО

За день до матча у Рауля Асенсио умер дед
"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО
26 Ноября 02:19
Мировой футбол

"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО

Забили уже в компенсированное время
Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
26 Ноября 01:54
Футбол

Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Диего Армандо Марадона"