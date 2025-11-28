28 Ноября 2025
Итальянские гранды нацелились на игрока "Манчестер Сити" Силву

28 Ноября 2025 08:14
Итальянские гранды нацелились на игрока "Манчестер Сити" Силву

"Ювентус" и "Милан" в последние недели интересовались ситуацией 31-летнего полузащитника Бернарду Силвы в "Манчестер Сити", чей контракт заканчивается летом 2026 года. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Calciomercato.

По информации источника, на текущий момент "горожане" не планируют продлевать трудовое соглашение с португальским футболистом. Однако потенциальный переход Силвы в итальянские гранды осложняет зарплата игрока, которая составляет € 10,1 млн.

Полузащитник выступает за "Манчестер Сити" с лета 2017 года. За этот период он шесть раз выиграл английскую Премьер-лигу. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

