"Вильярреал" победил "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги

Завершился матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались "Реал Сосьедад" и "Вильярреал". Команды играли на стадионе "Реале Арена" в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сесар Сото Градо. Победу со счетом 3:2 праздновали футболисты гостей.

Первый мяч в игре забил нападающий "Вильярреала" Айосе Перес на 31-й минуте. На 57-й минуте Альберто Молейро удвоил преимущество гостей. Через три минуты полузащитник Карлос Солер Фермин сократил разрыв в счете, а на 87-й минуте Андер Барренечеа сравнял счет в матче. В добавленное ко второму тайму время Альберто Молейро оформил дубль и принес победу "Вильярреалу".

После 14 матчей чемпионата Испании "Реал Сосьедад" набрал 16 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. "Вильярреал" заработал 32 очка и располагается на третьей строчке.

