Люк Шоу провел 300-й матч за "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу принял участие в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с "Кристал Пэлас" (2:1). Эта игра стала 300-й для футболиста за "красных дьяволов", сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт манкунианцев.

Футболист является воспитанником "Саутгемптона", с 2011 по 2014 год, он выступал за эту команду и на взрослом уровне. Цвета манкунианцев игрок защищает с 2014-го. Суммарно за это время Шоу забил четыре гола и отдал 30 голевых передач. Вместе с "Манчестер Юнайтед" англичанин становился обладателем Кубка лиги, Суперкубка Англии, а также победителем Лиги Европы. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость Шоу составляет € 12 млн.

