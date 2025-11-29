29 Ноября 2025
"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

29 Ноября 2025 21:03
Завершен матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли "Манчестер Сити" и "Лидс Юнайтед". После финального свистка зафиксирован счет 3:2 в пользу "горожан".

Фил Фоден вывел хозяев поля вперед на первой минуте, Йошко Гвардиол на 25-й минуте удвоил преимущество команды. Доминик Калверт-Льюин на 49-й минуте отыграл один мяч, а на 68-й минуте Лукас Нмеча вернул равенство на табло. На 90+1-й минуте Фоден оформил дубль.

После этой игры "Манчестер Сити" с 25 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, "Лидс Юнайтед" с 11 очками находится на 18-м месте.

В параллельных матчах "Брентфорд" победил "Бернли" (3:1), а "Сандерленд" одержал победу над "Борнмутом" (3:2).

