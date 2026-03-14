"Рома" представила нового титульного спонсора

Итальянский футбольный клуб "Рома" официально представил нового титульного спонсора — платформу спортивной статистики Eurobet Live. Стороны заключили трехлетнее соглашение, общая стоимость которого оценивается в 50 миллионов евро. Согласно условиям договора и требованиям финансового фэйр-плей, клуб получит немедленную выплату в размере 8 миллионов евро для покрытия текущего дефицита бюджета.

Как сообщает İdman.Biz, сотрудничество с брендом, тесно связанным с игорным бизнесом, стало возможным благодаря использованию юридической лазейки в итальянском "Декрете о достоинстве", запрещающем прямую рекламу азартных игр. "Рома" оформила партнерство именно с информационным порталом, что формально не нарушает закон. Подобные схемы ранее успешно применяли "Интер" и "Милан". Для римлян этот контракт стал жизненно важным финансовым инструментом после краха предыдущих соглашений с криптовалютными партнерами, которые не выполнили свои обязательства и поставили клуб под угрозу жестких санкций УЕФА за нарушение правил финансовой устойчивости.

Отметим, что визуальное решение партнерства вызвало резкую критику среди болельщиков и в спортивных медиа. Основные претензии фанатов связаны с дизайном логотипа на игровой форме: его называют "излишне массивным", а шрифт — "тяжелым", что, по мнению аудитории, портит традиционную эстетику экипировки "джаллоросси".