"Челси" не собирается продавать Педро "Барселоне" - СМИ

"Челси" через третьих лиц проинформировал "Барселону", что не намерен продавать нападающего Жоао Педро грядущим летом. В лондонском клубе отмечают отсутствие на рынке подходящей замены для 24-летнего форварда по аналогичной цене. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN.

Ранее Sport.es сообщил, что сине-гранатовые рассматривают Педро в качестве альтернативы форварду мадридского "Атлетико" Хулиану Альваресу.

По информации ESPN, на текущий момент бразильский футболист не думает об уходе из "Челси" и сосредоточен на завершении сезона в лондонской команде, а также на подготовке к грядущему чемпионату мира.

"Синие" приобрели Педро у "Брайтона" за € 63,7 млн минувшим летом. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года.