4 Мая 2026
RU

"Челси" не собирается продавать Педро "Барселоне" - СМИ

Мировой футбол
Новости
4 Мая 2026 02:00
30
"Челси" не собирается продавать Педро "Барселоне" - СМИ

"Челси" через третьих лиц проинформировал "Барселону", что не намерен продавать нападающего Жоао Педро грядущим летом. В лондонском клубе отмечают отсутствие на рынке подходящей замены для 24-летнего форварда по аналогичной цене. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN.

Ранее Sport.es сообщил, что сине-гранатовые рассматривают Педро в качестве альтернативы форварду мадридского "Атлетико" Хулиану Альваресу.

По информации ESPN, на текущий момент бразильский футболист не думает об уходе из "Челси" и сосредоточен на завершении сезона в лондонской команде, а также на подготовке к грядущему чемпионату мира.

"Синие" приобрели Педро у "Брайтона" за € 63,7 млн минувшим летом. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Лион" обыграл "Ренн" и одержал четвертую победу подряд в Лиге 1
01:20
Мировой футбол

"Лион" обыграл "Ренн" и одержал четвертую победу подряд в Лиге 1

У "Ренна" прервалась серия из четырех побед кряду
Дубль Винисиуса принес "Реалу" победу над "Эспаньолом" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:04
Мировой футбол

Дубль Винисиуса принес "Реалу" победу над "Эспаньолом" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Эспаньол" не выиграл ни одного матча в 2026 году
"Интер" обыграл "Парму" и в 21-й раз стал чемпионом Италии - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
00:44
Мировой футбол

"Интер" обыграл "Парму" и в 21-й раз стал чемпионом Италии - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Также это третье чемпионство "Интера" за последние шесть сезонов и восьмое в XXI веке
"Тун" впервые в истории стал чемпионом Швейцарии - ВИДЕО
00:35
Мировой футбол

"Тун" впервые в истории стал чемпионом Швейцарии - ВИДЕО

В прошлом сезоне они выступали во втором дивизионе страны
"Тоттенхэм" победил "Астон Виллу" и поднялся из зоны вылета - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
00:00
Мировой футбол

"Тоттенхэм" победил "Астон Виллу" и поднялся из зоны вылета - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Дебютный гол за "шпор" забил Конор Галлахер
Дортмундская "Боруссия" проиграла гладбахской "Боруссии" в Бундеслиге - ВИДЕО
3 Мая 21:56
Мировой футбол

Дортмундская "Боруссия" проиграла гладбахской "Боруссии" в Бундеслиге - ВИДЕО

Единственный гол забил Харис Табакович

Самое читаемое

Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков
2 Мая 18:23
Мировой футбол

Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков - ФОТО

Экс-форварда "Реала", "Ювентуса" и "Наполи" с трудом узнали на фото из Майами

"Реал Мадрид" намерен расстаться с Андреем Луниным
1 Мая 18:16
Мировой футбол

"Реал Мадрид" намерен расстаться с Андреем Луниным

В качестве второго вратаря мадридский клуб рассматривает кандидатуру 19-летнего Хави Наварро
Азербайджанские гребцы завоевали девять медалей на "Кубке Президента-2026"
1 Мая 21:14
Гребля

Азербайджанские гребцы завоевали девять медалей на "Кубке Президента-2026" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сборная успешно выступила на международной регате в Мингячевире

Экс-игрок "Барселоны" хочет покинуть "Челси" и вернуться в Испанию
2 Мая 09:13
Мировой футбол

Экс-игрок "Барселоны" хочет покинуть "Челси" и вернуться в Испанию

Форвард недоволен своим положением в лондонском клубе