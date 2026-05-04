"Лион" обыграл "Ренн" и одержал четвертую победу подряд в Лиге 1

4 Мая 2026 01:20
"Лион" на своем поле одержал волевую победу над "Ренном" в матче 32-го тура французской Лиги 1 — 4:2.

Победу хозяевам принесли голы Романа Яремчука (37-я минута), Корентена Толиссо (с пенальти, 42-я), Афонсу Морейры (52-я) и Эндрика (75-я).

У гостей отличились Муса Аль-Таамари (6-я) и Эстебан Леполь (48-я).

"Лион" (60 очков) одержал четвертую победу подряд и поднялся на третье место в Лиге 1. "Ренн" с 56 очками идет четвертым в турнирной таблице. У команды прервалась серия из четырех побед кряду.

В других матчах дня "Лилль" и "Гавр" разошлись миром - 1:1, "Страсбур" дома уступил "Тулузе" - 1:2, "Париж" разгромил "Брест" - 4:0, а "Осер" обыграл "Анжи" - 3:1.

