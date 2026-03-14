14 Марта 2026 10:36
Андрей Шевченко вернулся в "Милан"

Бывший нападающий итальянского футбольного клуба "Милан" Андрей Шевченко нанес визит в тренировочный центр своей бывшей команды. Украинский ветеран встретился с игроками основного состава и представителями тренерского штаба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба, украинец провел встречу с футболистами и главным тренером команды Массимилиано Аллегри. В ходе визита стороны обсудили текущие результаты коллектива и сделали памятные фотографии.

Отметим, что за свою карьеру в составе итальянского гранда форвард забил 175 мячей, став одним из лучших бомбардиров в истории клуба. Несмотря на выдающиеся результаты, в 2006 году он перешел в лондонский "Челси", что стало неожиданностью для поклонников команды. В сезоне 2008/2009 украинец возвращался в "Милан" на правах аренды.

Фактчекинг: По состоянию на 14 марта 2026 года Андрей Шевченко является президентом Украинской ассоциации футбола. В предоставленном тексте упоминается встреча с Массимилиано Аллегри в качестве главного тренера "Милана", что является фактической ошибкой. В 2026 году наставником команды является Паулу Фонсека, а Аллегри покинул клуб еще в 2014 году и в текущем сезоне не имеет отношения к "россонери". Шевченко занимает второе место в списке лучших бомбардиров "Милана" за всю историю (175 голов), уступая лишь шведу Гуннару Нордалю (221 гол).

