Серия А: "Комо" рвется к вершине, а "Милан" пытается догнать лидера – ОБЗОР İDMAN.BİZ

На футбольных полях Италии проходят матчи 29-го тура Серии А по футболу.

Как передает İdman.Biz, турнирный расклад в верхней части таблицы остается очень плотным. Лидирует "Интер" с 67 очками после 28 матчей, вторым идет "Милан" с 60, третьим - "Наполи" с 56, а сразу за ними расположились "Комо" и "Рома", набравшие по 51 баллу. В предыдущем туре именно победа "Милана" над "Интером" со счетом 1:0 снова оживила чемпионскую интригу и сократила отставание "россонери" от лидера до семи очков.

"Комо" - "Рома" (15 марта)

Один из главных матчей тура пройдет в Синигалье, где команда Сеска Фабрегаса примет "Рому" Джан Пьеро Гасперини. С турнирной точки зрения это прямое столкновение конкурентов за четвертое место: у обеих команд по 51 очку, а позади всего в одном балле находится "Ювентус". Для "Комо" сам факт такого положения в таблице уже говорит о выдающемся сезоне: клуб только недавно вернулся в Серию А после 21-летнего отсутствия, а сейчас всерьез претендует на место в Лиге чемпионов.

Команда Фабрегаса уже перестала быть просто сенсацией. В 2026 году "Комо" в чемпионате проигрывал только "Милану" и "Фиорентине", а к игре с "Ромой" подходит на серии из трех побед подряд. В прошлом туре ломбардцы обыграли на выезде "Кальяри" 2:1, а победный мяч забил Мартин Батурина, для которого этот гол стал пятым в дебютном сезоне в Серии А. Кроме того, "Комо" продолжает борьбу и в Кубке Италии: первый полуфинальный матч против "Интера" завершился со счетом 0:0.

У "Ромы" фон перед матчем более нервный. Команда Джан Пьеро Гасперини среди недели сыграла 1:1 с "Болоньей" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, причем ответный мяч забил Лоренцо Пеллегрини. В чемпионате римляне тоже немного притормозили: в двух последних турах они взяли лишь одно очко, сыграв 3:3 с "Ювентусом" и уступив "Дженоа" 1:2.

"Лацио" - "Милан" (15 марта)

Еще один центральный матч тура пройдет на "Олимпико", где "Лацио" Маурицио Сарри примет "Милан" Массимилиано Аллегри. Для гостей эта игра крайне важна в контексте чемпионской гонки: после победы в дерби "россонери" сократили отставание от "Интера" до семи очков и теперь обязаны не терять темп. Для "Лацио" же встреча имеет большое значение в борьбе за еврокубки: римляне идут десятыми с 37 баллами и не могут позволить себе еще одну осечку дома.

"Милан" подходит к туру на эмоциональном подъеме после победы над "Интером". Единственный мяч в дерби забил Первис Эступиньян, для которого этот гол стал первым за клуб, а сам защитник был признан лучшим игроком матча. В атаке особое внимание вновь будет приковано к Рафаэлу Леау, который остается одним из ключевых игроков команды.

У "Лацио" есть и позитивные, и тревожные новости. В прошлом туре команда Сарри обыграла "Сассуоло" 2:1 благодаря голам Даниэле Мальдини и Адама Марушича, однако кадровая ситуация остается непростой. Основной вратарь Иван Проведель перенес операцию на плече и пропустит около месяца. Данило Катальди получил повреждение, Алессио Романьоли занимался по индивидуальной программе, а Тома Башич только частично вернулся в общую группу.

Остальные матчи 29-го тура Серии А:

13 марта

"Торино" - "Парма" 4:1

14 марта

"Интер" - "Аталанта"

"Наполи" - "Лечче"

"Удинезе" - "Ювентус"

15 марта

"Верона" - "Дженоа"

"Пиза" - "Кальяри"

"Сассуоло" - "Болонья"

16 марта

"Кремонезе" - "Фиорентина"

Турнирная таблица Серии А после первого матча 29-го тура:

1. "Интер" - 67

2. "Милан" - 60

3. "Наполи" - 56

4. "Комо" - 51

5. "Рома" - 51

6. "Ювентус" - 50

7. "Аталанта" - 46

8. "Болонья" - 39

9. "Сассуоло" - 38

10. "Лацио" - 37

11. "Удинезе" - 36

12. "Парма" - 34

13. "Торино" - 33

14. "Дженоа" - 30

15. "Кальяри" - 30

16. "Лечче" - 27

17. "Фиорентина" - 25

18. "Кремонезе" - 24

19. "Верона" - 18

20. "Пиза" – 15