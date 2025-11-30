30 Ноября 2025
"Гамбург" в меньшинстве вырвал победу в матче со "Штутгартом"

30 Ноября 2025 20:30
"Гамбург" на своем поле обыграл "Штутгарт" в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги — 2:1.

Счет на 17-й минуте открыл форвард хозяев Роберт Глатцель. Гости отыгрались благодаря голу Дениза Ундава на 54-й минуте.

На 81-й минуте "Гамбург" остался в меньшинстве, красную карточку получил Александр Рессинг-Лелесиит.

В меньшинстве хозяева сумели вырвать победу — на 90+4-й минуте отличился Фабиу Виейра.

"Гамбург" (12 очков) прервал серию из пяти матчей без побед в Бундеслиге и поднялся на 13-е место. "Штутгарт" идет шестым в турнирной таблице — 22 очка.

