Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу была в ужасном состоянии в стартовом матче с командой Северной Македонии в рамках отборочного цикла Евробаскета-2027.

Такое мнение в беседе с İdman.Biz высказал бывший главный тренер национальной команды, опытный специалист Эльхан Алиев, комментируя разгромное поражение подопечных Тахира Бахшиева в Скопье со счетом 49:87.

"Смотрел игру с первой до последней минуты и, откровенно говоря, не ожидал, что сборная Азербайджана так слабо может выглядеть на международной арене. Как в тактическом, так и в физическом плане команда была в ужасном состоянии. Это честь - выступать за сборную Азербайджана, и баскетболисты должны были бороться изо всех сил. Однако борьбы от наших ребят мы не увидели", - сказал Алиев.

По его словам, одной из причин столь крупного поражения стала слабая игра Камрана Мамедова.

"Он все напортачил, и почему-то его продержали на площадке аж 35 минут. Сам не играл и другим не давал. Неужели это не было видно со скамейки? Надо было менять схему, чтобы играл другой баскетболист, Камран же испортил всю игру. Считаю, что по уровню он не дотягивает до наших прежних лидеров, таких как Фуад Нифталиев или Заур Пашаев", - отметил Алиев.

Специалист также недоумевает по поводу присутствия в сборной Эндара Поладханлы, который до конца не восстановился после травмы.

"Удивляет то, как можно было приглашать в команду баскетболиста, который из-за травмы не провел ни одного матча в чемпионате. В Азербайджане есть ребята, которые могли бы помочь сборной своей более агрессивной и эмоциональной игрой. Но их почему-то не было в матче в Скопье.

Вчера все наши игроки были вялыми, как рыба на берегу, а на скамейке было больше тренеров, чем баскетболистов. Эта команда была не похожа на азербайджанскую сборную, которая всегда выходит биться независимо от соперника", - считает Алиев.

Помимо ситуации с кадрами, специалист считает, что у команды большие проблемы с тактической подготовкой.

"Наши баскетболисты не смогли осуществить ни одного броска без опеки соперника. То есть у нас не было грамотных тактических комбинаций, позволяющих свободно бросать по кольцу. Северную Македонию нельзя назвать топовой балканской сборной, и с ней можно было играть по-другому", - подчеркнул Алиев.

Он также предположил, что у игроков национальной команды могло не оказаться времени на подготовку к матчу в Скопье.

"Я не видел какой-либо информации о том, что сборная Азербайджана проводит подготовку к матчам отборочного цикла Евробаскета-2027. Мне кажется, что они вовсе собрались в аэропорту и полетели в Скопье просто поиграть. Конечно же, очень жаль, что команда так сыграла, хотя по ростовым данным у нас неплохая сборная. Но в коллективе не оказалось лидера, который смог бы взять игру на себя", - добавил Алиев.

Следующий матч в рамках отборочного цикла Евробаскета национальная команда проведет в воскресенье в Баку против сборной Люксембурга.

Мустафа Дашдемиров

İdman.Biz