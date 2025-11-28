28 Ноября 2025
Евролига готовит масштабные изменения формата турнира

Баскетбол
Новости
28 Ноября 2025 11:49
24
Генеральный директор Евролиги по баскетболу Паулюс Мотеюнас прокомментировал грядущие новшества, которые коснутся самого турнира. По его словам, лига рассматривает введение масштабных изменений формата.

Как сообщает İdman.Biz, среди возможных нововведений обсуждаются Матч всех звезд или новый турнир в середине сезона, расширение до 24 команд и разделение на две конференции.

"В идеале мы стремимся к формату с 24, возможно, с 22 командами, разделенными на две конференции. Также рассматриваем введение нового турнира в середине сезона или проведения Матча всех звезд. Наша цель - сделать календарь менее насыщенным и привнести свежие элементы в соревнование. Обсуждения по этим вопросам продолжаются.

При переходе к системе с двумя конференциями крайне важно сохранить легендарные противостояния, такие как "Олимпиакос" - "Панатинаикос". Вопросы дальних перелетов не являются для нас критичными - главное, чтобы исторические дерби остались частью турнира", - отметил Мотеюнас.

Он также поделился целью довести стоимость Евролиги до € 3 млрд в течение ближайших трех–пяти лет. По словам Мотеюнаса, речь идет не о выручке, а о целевом показателе стоимости лиги, который был согласован с клубами и руководством соревнования.

İdman.Biz

