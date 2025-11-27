28 Ноября 2025
RU

Лидер "Голден Стэйт" Стефен Карри пропустит около недели из-за травмы

Баскетбол
Новости
27 Ноября 2025 22:24
21
Лидер "Голден Стэйт" Стефен Карри пропустит около недели из-за травмы

Разыгрывающий и лидер "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри пропустит неделю или чуть более из-за травмы. Как передает İdman.Biz, об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания. У баскетболиста диагностирован ушиб четырехглавой мышцы бедра.

Чарания добавил, что повреждение, по всей видимости, не представляет серьезной угрозы.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефен к настоящему моменту принял участие в 16 матчах, в которых в среднем набирал 27,9 очка, совершал 3,7 подбора и отдавал четыре результативные передачи.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу уступила Северной Македонии - ОБНОВЛЕНО
01:00
Баскетбол

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу уступила Северной Македонии - ОБНОВЛЕНО

Следующий матч сборная Азербайджана проведет 30 ноября в Баку
В США после травмы головы скончался 20-летний баскетболист
27 Ноября 20:04
Баскетбол

В США после травмы головы скончался 20-летний баскетболист

Инцидент произошел 23 ноября
Главный тренер сборной Азербайджана по баскетболу: "Мы полностью готова к матчу с Северной Македонией"
27 Ноября 16:29
Баскетбол

Главный тренер сборной Азербайджана по баскетболу: "Мы полностью готова к матчу с Северной Македонией"

Таир Бахшиев отметил отсутствие потерь в составе

"Нахчыван" подписал контракт с американским баскетболистом
26 Ноября 17:59
Баскетбол

"Нахчыван" подписал контракт с американским баскетболистом

23-летний игрок с ростом 211 см будет выступать за команду до конца текущего сезона
Джерри Блейкс: “Уверен, какой-то азербайджанский паренек движется в НБА” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
26 Ноября 16:36
Баскетбол

Джерри Блейкс: “Уверен, какой-то азербайджанский паренек движется в НБА” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Интервью с игроком баскетбольного клуба “Сабах” Джерри Блейксом

"НТД" подписал контракт с американским баскетболистом
26 Ноября 14:32
Баскетбол

"НТД" подписал контракт с американским баскетболистом

Контракт с 29-летним игроком рассчитан до конца сезона

Самое читаемое

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО
26 Ноября 20:58
Мировой футбол

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО

Саудовский клуб уверенно лидирует в своей группе азиатской Лиги чемпионов

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО
27 Ноября 10:09
Футбол

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО

За день до матча у Рауля Асенсио умер дед
"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО
26 Ноября 02:19
Мировой футбол

"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО

Забили уже в компенсированное время
Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
26 Ноября 01:54
Футбол

Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Диего Армандо Марадона"