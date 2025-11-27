Лидер "Голден Стэйт" Стефен Карри пропустит около недели из-за травмы

Разыгрывающий и лидер "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри пропустит неделю или чуть более из-за травмы. Как передает İdman.Biz, об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания. У баскетболиста диагностирован ушиб четырехглавой мышцы бедра.

Чарания добавил, что повреждение, по всей видимости, не представляет серьезной угрозы.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефен к настоящему моменту принял участие в 16 матчах, в которых в среднем набирал 27,9 очка, совершал 3,7 подбора и отдавал четыре результативные передачи.

İdman.Biz