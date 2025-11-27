27 Ноября 2025
Главный тренер сборной Азербайджана по баскетболу: "Мы полностью готова к матчу с Северной Македонией"

27 Ноября 2025 16:29
Главный тренер сборной Азербайджана по баскетболу: "Мы полностью готова к матчу с Северной Македонией"

"Сегодня мужская сборная Азербайджана по баскетболу полностью готова к матчу отборочного этапа чемпионата Европы 2027 года против Северной Македонии", - заявил главный тренер команды Таир Бахшиев, подчеркнув, что потерь в составе нет.

"С 17 ноября мы проводим в Баку учебно-тренировочный сбор. Вчера прибыли в Северную Македонию. Провели одно занятие, сегодня состоится еще одна тренировка. Мы полностью готовы к игре, потерь нет", - сказал он в интервью агентству Report.

Главный тренер также прокомментировал игру соперника:

"Мы знаем, что команда соперника сильна. Встреча будет сложной, но мы сделаем все возможное и будем бороться. У ребят есть желание показать себя. Верю, что все будет хорошо".

Отметим, что матч Северная Македония - Азербайджан начнется сегодня в Скопье в 22:00 по бакинскому времени.

