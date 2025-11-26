Джерри Блейкс: “Уверен, какой-то азербайджанский паренек движется в НБА” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Азербайджанский баскетбольный клуб “Сабах” продолжает выступление в основном этапе Лиги чемпионов ФИБА. В последнем матче коллектив Римаса Куртинайтиса уступил французскому “Элан Шалон”.
В этой встрече дебютировал американский защитник Джерри Блейкс, пришедший на замену травмированного баскетболиста “Сабаха” Джастина Тилмана. 31-летний новобранец ранее выступал в сильных европейских лигах и Китае, а также становился чемпионом Швеции.
İdman.Biz поговорил с Джерри Блейксом о его дебюте в составе “Сабаха” и азербайджанском баскетболе.
– Поделитесь своим мнением о матче “Сабах” – “Элан Шалон”. Почему команда не смогла удержать преимущество до конца игры?
– Прежде всего, это была хорошая игра. Для меня это был первый матч за два месяца. Я чувствовал, что у нас был шанс – мы должны были выиграть. Думаю, к концу встречи команда немного устала, из-за чего и появились ошибки.
– Как вы считаете, у “Сабаха” есть шанс выйти в плей-офф Лиги Чемпионов?
– Думаю, да. Следующие два матча очень важны. Мы будем бороться за победу и посмотрим, как сложится ситуация после окончания группового этапа.
– В каких аспектах “Сабах” должен улучшить игру, чтобы обыграть “Нимбург” и “Альбу”?
– В целом, система игры у нас хорошая: мяч движется, все понимают, когда нужно быть агрессивнее. На площадке у меня сложилось отличное взаимодействие со всеми сокомандниками – со стартовой пятеркой, JP, Джеймсом и другими. Но все же, так как я только присоединился к “Сабаху”, нам важно развивать командную химию. Мне нужно лучше понимать ребят, а им – меня. У нас есть время перед следующими играми, чтобы сыграться.
– Это ваш первый приезд в Азербайджан. Что вы знали о стране до приезда?
– Честно говоря, я знал не так много, но рад, что смог познакомиться с Азербайджаном и почувствовать эту позитивную атмосферу. Люди здесь очень дружелюбные, погода отличная, страна красивая. А кухня просто великолепная: кебаб и пахлава – мои любимые блюда. Я приехал сюда со своей семьей и им здесь тоже все очень нравится. Баку пришелся им по душе, сын просто в восторге. Эстетика города – здания, небоскребы, Flame Towers, торговые центры – все выглядит потрясающе. Я не ожидал этого.
– Что повлияло на ваше решение принять предложение “Сабаха”?
– Я слышал много хорошего о “Сабахе”, был знаком с Хассани Граветтом. Решение во многом было связано с возможностью играть под руководством Римаса Куртинайтиса и выступать в Лиге Чемпионов.
– Чем тренировки в “Сабахе” отличаются от тех, что у вас были в предыдущих командах, например, в Китае, где вы недавно играли?
– В целом, они похожи. У нас высокоуровневый тренировочный процесс. Римас Куртинайтис настоящий профессионал, он работает с национальной сборной Литвы. Если говорить о Китае, это был хороший опыт. Стиль баскетбола там другой, но я научился ценить разные подходы и получал удовольствие от игры.
– Что вы думаете о баскетбольной лиге Азербайджана?
– У нас в клубе хорошие игроки, и сама лига становится более конкурентоспособной. Здесь есть команды, играющие в Еврокубке и Лиге Чемпионов, и это отражается на росте уровня за последние годы. Я уверен, что в будущем баскетбол в Азербайджане будет развиваться еще сильнее.
– Как вы оцениваете уровень местных игроков? Как вы думаете, однажды азербайджанский баскетболист сможет попасть в НБА?
– Я считаю, что нет ничего невозможного. Уровень баскетбола в Азербайджане растет. Главное – продолжать развивать лигу и привлекать игроков. Однажды кто-то из Азербайджана вполне сможет добиться этого. Уверен, что какой-то азербайджанский паренек уже работает над этим.
Лейла Эминова
