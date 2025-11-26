Джерри Блейкс: “Уверен, какой-то азербайджанский паренек движется в НБА” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Азербайджанский баскетбольный клуб “Сабах” продолжает выступление в основном этапе Лиги чемпионов ФИБА. В последнем матче коллектив Римаса Куртинайтиса уступил французскому “Элан Шалон”.

В этой встрече дебютировал американский защитник Джерри Блейкс, пришедший на замену травмированного баскетболиста “Сабаха” Джастина Тилмана. 31-летний новобранец ранее выступал в сильных европейских лигах и Китае, а также становился чемпионом Швеции.

İdman.Biz поговорил с Джерри Блейксом о его дебюте в составе “Сабаха” и азербайджанском баскетболе.

– Поделитесь своим мнением о матче “Сабах” – “Элан Шалон”. Почему команда не смогла удержать преимущество до конца игры?

– Прежде всего, это была хорошая игра. Для меня это был первый матч за два месяца. Я чувствовал, что у нас был шанс – мы должны были выиграть. Думаю, к концу встречи команда немного устала, из-за чего и появились ошибки.

– Как вы считаете, у “Сабаха” есть шанс выйти в плей-офф Лиги Чемпионов?

– Думаю, да. Следующие два матча очень важны. Мы будем бороться за победу и посмотрим, как сложится ситуация после окончания группового этапа.

– В каких аспектах “Сабах” должен улучшить игру, чтобы обыграть “Нимбург” и “Альбу”?

– В целом, система игры у нас хорошая: мяч движется, все понимают, когда нужно быть агрессивнее. На площадке у меня сложилось отличное взаимодействие со всеми сокомандниками – со стартовой пятеркой, JP, Джеймсом и другими. Но все же, так как я только присоединился к “Сабаху”, нам важно развивать командную химию. Мне нужно лучше понимать ребят, а им – меня. У нас есть время перед следующими играми, чтобы сыграться.

– Это ваш первый приезд в Азербайджан. Что вы знали о стране до приезда?

– Честно говоря, я знал не так много, но рад, что смог познакомиться с Азербайджаном и почувствовать эту позитивную атмосферу. Люди здесь очень дружелюбные, погода отличная, страна красивая. А кухня просто великолепная: кебаб и пахлава – мои любимые блюда. Я приехал сюда со своей семьей и им здесь тоже все очень нравится. Баку пришелся им по душе, сын просто в восторге. Эстетика города – здания, небоскребы, Flame Towers, торговые центры – все выглядит потрясающе. Я не ожидал этого.