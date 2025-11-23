40-летний защитник "Лос-Анджелес Клипперс" Крис Пол завершит карьеру по окончании сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на заявление инсайдера Шэмса Чарании.

Пол был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2005 года под четвертым номером клубом "Нью-Орлеан Хорнетс". Спортсмен уже выступал за "Клипперс". Эту команду он представлял с 2011 по 2017 год.

Кроме того, за время карьеры Пол играл в таких клубах, как "Хьюстон Рокетс", "Оклахома-Сити Тандер", "Финикс Санз", "Голден Стэйт Уорриорз" и "Сан-Антонио Сперс"..

İdman.Biz