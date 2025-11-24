Президент ФИБА поддержал идею европейской НБА и раскритиковал Евролигу

Президент ФИБА Хорхе Гарбахоса высказался о проекте создания европейской лиги НБА, старт которой планируется в 2027 году. По его словам, сотрудничество с НБА основано на доверии и взаимопонимании, а новая структура может стать устойчивым и полезным форматом для клубов, сообщает İdman.Biz.

Гарбахоса отметил, что НБА способна сочетать коммерческую мощь с уважением к европейским баскетбольным ценностям. Он подчеркнул, что турнир будет открытым: клубы из Испании, Турции, Италии и других стран смогут участвовать независимо от системы франшиз, а 20–30 процентов участников в будущем будут отбираться по спортивному принципу.

Президент ФИБА считает, что выиграют прежде всего национальные лиги: "Их амбиции наконец смогут быть реализованы. Сам факт, что они рассматривают участие в проекте, уже огромный стимул". Он также подчеркнул, что ФИБА стремится к разгрузке календаря, в отличие от Евролиги, которая увеличивает количество матчей.

Гарбахоса привел пример: когда он сам выступал в Евролиге с 24 командами, чемпион проводил всего 24 игры, тогда как сейчас первый этап уже включает 38 матчей, не считая возможной поездки в Дубай на Финал четырех.

İdman.Biz