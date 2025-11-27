В США после травмы головы скончался 20-летний баскетболист

20-летний форвард колледжа Коннорс (США) Итан Диц умер после травмы головы, полученной во время матча с колледжем Грейсон. Инцидент произошел в субботу, 23 ноября. Спортсмен скончался утром 25 ноября, несмотря на усилия врачей. Об этом İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу колледжа Коннорс.

Пресс-служба учебного заведения выразила соболезнования семье, команде и всей баскетбольной общественности: "Мы скорбим о потере Итанa. Его страсть к игре, трудолюбие и личные качества оставят неизгладимый след в нашем сообществе".

"Итан Диц был тем игроком, о котором любой тренер всегда мечтает. Он был талантлив как в спорте, так и в учебе, и понимал ценность упорного труда. Взгляд на его улыбку сразу показывал, что он полностью отдает себя делу. Он был человеком характера и отличным товарищем по команде. Наши сердца и молитвы — с семьей Итана, его друзьями и командой", — сказал главный тренер баскетбольной команды колледжа Билл Мьюз.

İdman.Biz