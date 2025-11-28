Провал в Скопье: сборная Азербайджана по баскетболу регрессирует – ПОСЛЕСЛОВИЕ İDMAN.BİZ

В четверг в Скопье мужская сборная Азербайджана провела первый матч отборочного этапа чемпионата Европы-2027, встретившись с Северной Македонией. Хозяева паркета одержали уверенную победу – 87:49, разгромив нашу национальную команду с разницей в 38 очков.

Стоит обратить внимание на статистические показатели азербайджанских игроков:

Камран Мамедов – 35 минут на площадке, 6 очков (2 точных броска из 7, 2 из 2 штрафные);

Уэсли Ван Бек – 32 минуты, 10 очков (2 точных броска из 15, 4/4 штрафные);

Улаш Тургут – 28,5 минуты, 9 очков (3 точных броска из 9, 1/1 штрафные);

Саадеттин Донат – 26,5 минуты, 6 очков (2 точных броска из 6, 2/7 штрафные);

Амиль Гамзаев – 25 минут, 12 очков (4 точных броска из 10, 2/4 штрафные);

Ширзад Ширзадов – 20 минут, 6 очков (2 точных броска из 9, 1/1 штрафные);

Акпер Мамедов – 12,5 минут, 0 очков;

Эндар Поладханлы – 9 минут, 0 очков;

Эльшад Ширзадов – 4 минуты, 0 очков;

Эрджан Донат – 4 минуты, 0 очков;

Дерин Беркоз – 8 секунд, 0 очков.

Это поражение стало одним из самых крупных для Азербайджана в последние годы. Для сравнения: в предыдущем цикле квалификации к чемпионату мира-2027 максимальные разрывы были все же меньше – 30 очков в матче со Швейцарией (55:85) и 24 очка в игре против Ирландии (67:91). Очевидно, что прогресса в игре команды не наблюдается – напротив, виден откат.

Заметим, что перед вчерашней встречей главный тренер сборной Тахир Бахшиев заявлял, что команда будет бороться. “Мы полностью готовы к игре, потерь нет”, – отмечал он.

Но, судя по матчу в Скопье, борьбы в исполнении наших баскетболистов мы так и не увидели. Несмотря на то что Северная Македония представляет сильную балканскую школу баскетбола, эту сборную нельзя отнести к топ-уровню бывшей Югославии. И азербайджанские болельщики могли рассчитывать на более конкурентную игру национальной команды.

Отметим, что Тахир Бахшиев возглавил сборную Азербайджана в 2023 году. До него команду недолгое время тренировал сербский специалист Александар Трифунович. Под его руководством Азербайджан занял четвертое место из шести на Чемпионате Европы ФИБА среди малых стран 2022 (Дивизион C).

Как ранее в интервью İdman.Biz объяснял генсек федерации Вугар Азимов контракт с Трифуновичем был краткосрочным и лишь на время вышеуказанного турнира, а после сборная была доверена местному специалисту. Однако, как показывают результаты последних двух лет, ощутимого прогресса добиться не удалось.

Добавим, что следующий матч в рамках отборочного цикла Евробаскета-2027 состоится 30 ноября в Баку, где наша команда примет Люксембург.

Мустафа Дашдемиров

İdman.Biz