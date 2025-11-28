У американского баскетболиста украли часы и украшения на сумму 185 тысяч долларов

Атакующий защитник "Нью-Йорк Никс" Джош Харт стал жертвой кражи в одном из отелей Нью-Йорка.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на New York Post, спортсмен лишился футляра с тремя часами и браслетом на общую сумму $185 тыс.

Харт оставил сумку в номере отеля The Dominick около полудня, а спустя час обнаружил пропажу футляра. Игрок, проживающий в округе Уэстчестер, находился в городе ради мероприятия в Центральном парке с участием актера Бена Стиллера и бывшего квотербека "Нью-Йорк Джайентс" Элая Мэннинга.

Полиция на данный момент никого не задержала, ориентировка на подозреваемого отсутствует.

