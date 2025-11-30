30 Ноября 2025
Бруну Фернандеш обошел Скоулза по голевым передачам за "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

30 Ноября 2025 21:40
Бруну Фернандеш обошел Скоулза по голевым передачам за "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш отдал две голевые передачи в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с "Кристал Пэлас" и обеспечил победу "красным дьяволам". Тем самым португальский хавбек сделал 56 ассистов и обошел бывшего игрока "МЮ" Пола Скоулза по их количеству в АПЛ. У англичанина 55 результативных передач. Об этом сообщает аккаунт Opta Sports в соцсети X.

Больше голевых пасов за "красных дьяволов" в чемпионате Англии отдали только Райан Гиггз (162), Уэйн Руни (93) и Дэвид Бекхэм (80).

Фернандеш перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Спортинга" в январе 2020 года за € 60 млн. Игрок становился обладателем Кубка Англии (2024) и Кубка лиги (2023).

