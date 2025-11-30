"Бетис" победил "Севилью" в 14-м туре Ла Лиги - ВИДЕО

Завершился матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались "Севилья" и "Бетис". Команды играли на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хосе Мунуэра Монтеро. Победу со счетом 2:0 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч в игре забил полузащитник "Бетиса" Пабло Форнальс на 54-й минуте. На 69-й минуте Серхи Альтмира удвоил преимущество гостей. В оставшееся время счет не изменился.

В концовке матча болельщики забросали поле посторонними предметами. Арбитр отправил команды в раздевалки. Судейская бригада также ушла с поля. Спустя некоторое время матч был возобновлен.

После 14 матчей чемпионата Испании "Севилья" набрала 16 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. "Бетис" заработал 24 очка и располагается на пятой строчке.

