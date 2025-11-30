30 Ноября 2025
"Челси" и "Арсенал" не выявили победителя в центральном матче 13-го тура АПЛ - ВИДЕО

30 Ноября 2025 22:36
Завершился матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские "Челси" и "Арсенал". Игра проходила на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

На 38-й минуте полузащитник хозяев поля Мойсес Кайседо получил красную карточку за фол на Микеле Мерино. Счет в матче открыл защитник хозяев поля Трево Чалоба на 48-й минуте. Полузащитник гостей Микель Мерино ответил голом на 59-й минуте.

На данный момент команда Энцо Марески набрала 24 очка и занимает третье место в чемпионате Англии. Подопечные Микеля Артеты заработали 30 очков и располагаются на первой строчке.

İdman.Biz

