30 Ноября 2025
"Айнтрахт" и "Вольфсбург" разошлись миром

30 Ноября 2025 22:55
"Айнтрахт" и "Вольфсбург" разошлись миром

Окончен матч 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались франкфуртский "Айнтрахт" и "Вольфсбург". Команды сыграли вничью — 1:1.

Арон Центер вывел гостей вперед на 67-й минуте, Миши Батшуайи-Атунга на 90+6-й минуте реализовал пенальти и сравнял счет.

После этой игры "Айнтрахт" с 21 очком располагается на седьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, "Вольфсбург" с девятью очками находится на 15-м месте.

В следующем туре "орлы" 6 декабря на выезде встретятся с клубом "РБ Лейпциг", "волки" в тот же день примут на своем поле "Унион".

