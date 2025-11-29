"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

Завершен матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли "Эвертон" и "Ньюкасл Юнайтед". Победу со счетом 4:1 в этой игре одержали "сороки".

Малик Тшау вывел гостей вперед на первой минуте, Льюис Майли на 25-й минуте удвоил преимущество команды, на 45-й минуте Ник Вольтемаде увеличил разрыв в счете. На 58-й минуте Тшау оформил дубль. Кирнан Дьюсбери-Холл на 69-й минуте отыграл один мяч.

После этой игры "Эвертон" с 18 очками располагается на 14-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, "Ньюкасл Юнайтед" с 19 очками находится на 11-м месте.

