3 Марта 2026
Нападающий "Олимпиакоса" намерен вступить в ряды вооруженных сил Ирана

3 Марта 2026 17:31
Нападающий "Олимпиакоса" намерен вступить в ряды вооруженных сил Ирана

Нападающий сборной Ирана Мехди Тареми принял решение вернуться на родину для прохождения военной службы в условиях нарастающей напряженности в регионе. 33-летний футболист официально обратился к руководству греческого клуба "Олимпиакос" с просьбой расторгнуть действующее соглашение.

Как сообщает Idman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, звездный форвард мотивировал свой шаг желанием защищать Иран. Тареми подчеркнул, что в нынешней геополитической ситуации его приоритетом является не профессиональная карьера в Европе, а выполнение гражданского долга перед своим государством.

"Я сообщил руководству клуба о своем желании вернуться в Иран, чтобы быть со своим народом и защищать страну. Это решение продиктовано моими внутренними убеждениями и ситуацией, в которой находится моя родина. Благодарю всех за понимание этого непростого выбора", - приводят слова нападающего источники из его близкого окружения.

На данный момент официального ответа от правления "Олимпиакоса" не последовало, так как контракт иранца рассчитан до конца 2027 года.

Напомним, что Тареми является одним из самых титулованных иранских легионеров, на счету которого более 85 матчей за национальную сборную и участие в крупнейших мировых турнирах. В 2025 году игрок перебрался в греческий чемпионат после завершения этапа карьеры в итальянском "Интере", однако теперь его пребывание в Европе может завершиться досрочно.

