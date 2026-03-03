В футбольном клубе "Реал Мадрид" не утихают околофутбольные страсти. Шокирующее домашнее поражение от "Хетафе" (0:1) в последнем туре Ла Лиги обнажило глубокий внутренний кризис, который до этого оставался за кулисами. Скандальные выкрики "Флорентино, в отставку!", прозвучавшие с трибун после финального свистка, стали итогом не одной игры, а целой череды ошибочных решений руководства за последние месяцы.

Как сообщает Idman.Biz, напряжение внутри клуба начало нарастать еще в январе, после неожиданного увольнения Хаби Алонсо. Всего через несколько часов после поражения от "Барселоны" в финале Суперкубка Испании руководство объявило о расставании с легендарным баском. Однако назначенный на его место Альваро Арбелоа пока не справляется ни с давлением фанатов, ни с ожиданиями руководства.

12 матчей — 4 поражения: причины провала

Тот факт, что "Реал" покинул поле побежденным в 4 из последних 12 встреч (в том числе уступив в последних двух турах "Осасуне" и "Хетафе"), выявил системную проблему в команде. Европейские СМИ выделяют несколько причин этих неудач. Одна из них — разрушение наследия Алонсо. Неспособность Арбелоа сохранить тактический порядок, выстроенный Хаби Алонсо, привела к потере креативности в линии атаки команды. Другой причиной является потеря Мбаппе и Беллингема. То, что они пропустили важные матчи из-за травм, оставило "Реал" в нападении "беззубым". Самым ярким примером этой пустоты является отсутствие голов в матче с "Хетафе", несмотря на владение мячом почти в 80%. Последняя причина — психологическое напряжение. Вылет "Королевского клуба" из Кубка Короля и отставание от "Барселоны" в Ла Лиге на четыре очка усилили давление на игроков.

"Дело Негрейры" — спасательный пояс Флорентино Переса?

Тот факт, что в момент углубления кризиса руководство "Реала" вновь вынесло на заголовки "дело Негрейры" (выплаты "Барселоны" бывшему чиновнику судейского комитета), не считается случайным. Международные аналитики полагают, что это стратегический ход, используемый Пересом для отвлечения внимания болельщиков от самого себя.

Хотя "Реал" в последние дни требовал доступа к финансовым аудитам "Барселоны" за 2010–2021 годы, суд отклонил эту просьбу. Несмотря на это, мадридский клуб продолжает борьбу за исключение извечного соперника из еврокубков, оказывая давление на УЕФА. Лапорта же ответил на эти нападки, назвав их "институциональным страхом" "Реала".

Напомним, что в рамках "дела Негрейры" утверждается о выплате "Барселоной" 8,4 миллиона евро (примерно 16,8 миллиона манатов) в период с 2001 по 2018 год.