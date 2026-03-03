Юрген Клопп может покинуть пост руководителя футбольного департамента "Ред Булла"

Будущее Юргена Клоппа в структуре "Ред Булла" оказалось под вопросом спустя всего 14 месяцев после его назначения на пост глобального руководителя футбольного направления.

Как сообщает Idman.Biz со ссылкой на L'Équipe и Salzburger Nachrichten, руководство энергетического гиганта выражает серьезное недовольство результатами работы немецкого специалиста. Основными претензиями являются отсутствие единой тактической философии в системе клубов и слабые спортивные показатели флагманских команд. В частности, "РБ Лейпциг" на данный момент занимает лишь пятую строчку в Бундеслиге, отстав от лидирующей "Баварии" на 19 очков, а "Зальцбург" потерпел унизительное поражение, вылетев из Лиги Европы на ранней стадии.

"В корпорации крайне разочарованы отсутствием динамики в развитии наших ведущих клубов. Клопп был приглашен для создания четкой вертикали и возвращения командам их уникальной идентичности, однако на данный момент руководство видит лишь стагнацию. Если ситуация не изменится до конца сезона, расставание станет неизбежным", - отмечают источники внутри австрийского концерна.

В качестве наиболее вероятного преемника Клоппа рассматривается австрийский тренер Оливер Гласнер, который покинет лондонский "Кристал Пэлас" по окончании текущего сезона. Гласнер имеет опыт работы в системе "Ред Булла" и пользуется доверием высшего руководства компании. При этом сам Клопп, по информации СМИ, не исключает возвращения к активной тренерской деятельности, а интерес к нему уже проявляют мадридский "Реал" и сборная Германии.

Напомним, что контракт Клоппа с "Ред Буллом" рассчитан до 2029 года и не содержит пункта о досрочном расторжении. Тем не менее, исполнительный директор компании Оливер Минцлафф, публично называющий подобные сообщения "полным абсурдом", по данным инсайдеров, уже начал проработку альтернативных вариантов развития спортивного блока.