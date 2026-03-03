"Манчестер Сити" нацелился на полузащитника сборной Германии

"Манчестер Сити" проявляет серьезный интерес к полузащитнику сборной Германии и дортмундской "Боруссии" Феликсу Нмече. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Патрик Бергер.

По информации источника, немецкий клуб хочет сохранить 25-летнего футболиста. Стороны ведут переговоры о продлении контракта, заканчивающегося летом 2028 года. На текущий момент Нмеча зарабатывает € 5-6 млн в год. "Шмели" готовы повысить его оклад.

В нынешнем сезоне Нмеча принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

В составе сборной Германии защитник провел шесть матчей.