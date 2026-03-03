3 Марта 2026
Родриго рискует пропустить остаток сезона и ЧМ

Родриго рискует пропустить остаток сезона и ЧМ

Нападающий мадридского "Реала" Родриго Гоэс повредил крестообразные связки правого колена во время матча 26-го тура чемпионата Испании с "Хетафе" (0:1). Об этом сообщает İdma.Biz со ссылкой на OK Diario.

По информации источника, при худшем сценарии у бразильского футболиста произошел полный разрыв связок, в результате чего он рискует пропустить оставшуюся часть сезона, а также чемпионат мира 2026 года. В лучшем случае у Родриго растяжение.

Нападающий "сливочных" смог продолжить матч с "Хетафе", несмотря на полученное повреждение. Родриго вышел на поле "Сантьяго Бернабеу" на 55-й минуте и доиграл до конца встречи.

