Родриго рискует пропустить остаток сезона и ЧМ

Нападающий мадридского "Реала" Родриго Гоэс повредил крестообразные связки правого колена во время матча 26-го тура чемпионата Испании с "Хетафе" (0:1). Об этом сообщает İdma.Biz со ссылкой на OK Diario.

По информации источника, при худшем сценарии у бразильского футболиста произошел полный разрыв связок, в результате чего он рискует пропустить оставшуюся часть сезона, а также чемпионат мира 2026 года. В лучшем случае у Родриго растяжение.

Нападающий "сливочных" смог продолжить матч с "Хетафе", несмотря на полученное повреждение. Родриго вышел на поле "Сантьяго Бернабеу" на 55-й минуте и доиграл до конца встречи.