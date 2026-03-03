Криштиану Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обстрелов со стороны Ирана

Нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду принял экстренное решение временно покинуть территорию королевства в связи с периодом усиления военной напряженности на Ближнем Востоке и обстрелах со стороны Ирана.

Как сообщает Idman.Biz со ссылкой на Flightradar24, частный самолет, принадлежащий игроку, вылетел из Саудовской Аравии и взял курс на столицу Испании. Воздушное судно уже совершило посадку в Мадриде, где на данный момент находится семья футболиста.

"Криштиану Роналду был вынужден покинуть королевство на фоне участившихся ракетных атак и общего роста напряженности в регионе. Безопасность семьи является для игрока приоритетом, что и стало решающим фактором в выборе данного маршрута", - отмечают источники, близкие к окружению португальца.

На данный момент официальные представители клуба "Аль-Наср" не предоставили разъяснений относительно того, является ли этот отъезд временной мерой предосторожности или окончательным решением о прекращении выступлений в чемпионате.

Напомним, что текущая ситуация в регионе уже привела к переносу ряда спортивных мероприятий и ограничению авиасообщения в воздушном пространстве нескольких ближневосточных государств.