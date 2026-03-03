3 Марта 2026
В Англии могут разрешить тренерам запрашивать просмотр VAR

3 Марта 2026 14:55
В Англии могут разрешить тренерам запрашивать просмотр VAR

В английском футболе может появиться право тренеров запрашивать видеопросмотр спорных эпизодов, что призвано изменить текущую динамику работы системы VAR.

Как сообщает Idman.Biz со ссылкой на британские СМИ, Футбольная ассоциация Англии (FA) изучает модель "тренерского запроса". Согласно инициативе, тренеры смогут дважды за матч потребовать пересмотра субъективных решений арбитра, таких как назначение пенальти за игру рукой или фолы, повлекшие красную карточку. При этом, если запрос тренера оказывается успешным и решение судьи меняется, попытка сохраняется, в противном случае - сгорает.

"Мы анализируем, чему можем научиться у других видов спорта и текущих тестов системы Football Video Support. Передача права на запрос тренеру может снизить количество автоматических вмешательств VAR и вернуть ответственность за принятие ключевых решений командам", - заявил исполнительный директор FA Марк Буллингем на заседании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

Отметим, что IFAB уже одобрил расширение полномочий VAR: с июля 2026 года видеоассистенты официально смогут проверять ошибочные вторые желтые карточки и неверно назначенные угловые. Внедрение же системы вызовов в Английской Премьер-лиге пока находится на стадии обсуждения и потребует проведения двухлетних тестов.

Напомним, что на данный момент ФИФА уже тестирует упрощенную систему видеоподдержки в турнирах более низкого ранга, где именно тренеры являются инициаторами просмотра эпизодов.

