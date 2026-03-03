3 Марта 2026
Адаме Траоре запретили дополнительные силовые тренировки

3 Марта 2026 18:27
Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Нуну Эшпириту Санту пересмотрел тренировочную программу полузащитника Адамы Траоре, наложив запрет на упражнения с отягощениями для наращивания мускулатуры.

Как сообщает Idman.Biz со ссылкой на британские спортивные издания, португальский специалист считает физические кондиции игрока избыточными для выполнения текущих тактических задач. По мнению тренерского штаба, существующая мышечная масса 30-летнего футболиста уже является предельной, и ее дальнейшее увеличение может негативно сказаться на стартовой скорости и гибкости игрока. В обновленной программе подготовки основной акцент сделан на поддержание баланса производительности и функциональную выносливость.

"Адама обладает уникальной генетикой, и его текущая форма полностью соответствует требованиям интенсивного футбола. На данном этапе дополнительные занятия в тренажерном зале для набора массы ему не просто не нужны, а могут стать препятствием. Наша цель - сохранить его взрывную силу без потери координации на высоких скоростях", - отметил Нуну Эшпириту Санту в беседе с медицинским департаментом клуба.

Напомним, что физическая мощь Траоре недавно стала причиной серьезного инцидента в матче Кубка английской лиги против "Челси". В одном из игровых эпизодов испанец в жесткой силовой манере вытолкнул защитника Марка Кукурелью за пределы поля, что спровоцировало массовую стычку между игроками обеих команд. Та встреча завершилась победой "пенсионеров" со счетом 3:2.

