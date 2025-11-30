30 Ноября 2025
RU

"Леванте" уволил тренера Хулиана Калеро

Мировой футбол
Новости
30 Ноября 2025 19:50
13
"Леванте" уволил тренера Хулиана Калеро

Испанский "Леванте" объявил об отставке Хулиана Калеро с поста главного тренера команды. Как сообщает İdman.Biz, соответствующая информация была размещена на официальном сайте клуба после решения совета директоров.

Расставание с Калеро произошло на следующий день после домашнего поражения "Леванте" от "Атлетика" со счетом 0:2. Клуб выразил благодарность 55-летнему специалисту за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Калеро возглавил "Леванте" летом 2023 года. Под его руководством "красно-синие" провели 58 матчей. За этот период команда одержала 25 побед, сыграла вничью 16 раз и потерпела 17 поражений.

"Леванте" занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала девять очков за 14 матчей.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

"Гамбург" в меньшинстве вырвал победу в матче со "Штутгартом"
20:30
Мировой футбол

"Гамбург" в меньшинстве вырвал победу в матче со "Штутгартом"

Победный гол удалось забить в компенсированное время
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений
Дубль Лаутаро Мартинеса принес "Интеру" победу над "Пизой" - ВИДЕО
20:04
Мировой футбол

Дубль Лаутаро Мартинеса принес "Интеру" победу над "Пизой" - ВИДЕО

"Интер" набрал 27 очков и поднялся на третье место
"Вильярреал" победил "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги
19:30
Мировой футбол

"Вильярреал" победил "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги

"Вильярреал" заработал 32 очка и располагается на третьей строчке
Гол Маунта позволил "Манчестер Юнайтед" одержать волевую победу над "Кристал Пэлас" - ВИДЕО
18:14
Мировой футбол

Гол Маунта позволил "Манчестер Юнайтед" одержать волевую победу над "Кристал Пэлас" - ВИДЕО

"Манчестер Юнайтед" поднялся на шестое месте
Зиркзее забил первый гол в сезоне за "Манчестер Юнайтед" - ВИДЕО
17:52
Мировой футбол

Зиркзее забил первый гол в сезоне за "Манчестер Юнайтед" - ВИДЕО

Нидерландский нападающий сравнял счет в матче против "Кристал Пэлас"

Самое читаемое

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
28 Ноября 17:38
Баскетбол

Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Опытный специалист поделился своими впечатлениями от провального старта национальной команды в отборочном цикле Евробаскета-2027
Массовая драка после матча Кубка Боливии: участники получили 17 красных карточек - ВИДЕО
28 Ноября 10:34
Футбол

Массовая драка после матча Кубка Боливии: участники получили 17 красных карточек - ВИДЕО

После четвертьфинала между "Реал Оруро" и "Блуминг" на поле произошел инцидент