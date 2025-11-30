"Леванте" уволил тренера Хулиана Калеро

Испанский "Леванте" объявил об отставке Хулиана Калеро с поста главного тренера команды. Как сообщает İdman.Biz, соответствующая информация была размещена на официальном сайте клуба после решения совета директоров.

Расставание с Калеро произошло на следующий день после домашнего поражения "Леванте" от "Атлетика" со счетом 0:2. Клуб выразил благодарность 55-летнему специалисту за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Калеро возглавил "Леванте" летом 2023 года. Под его руководством "красно-синие" провели 58 матчей. За этот период команда одержала 25 побед, сыграла вничью 16 раз и потерпела 17 поражений.

"Леванте" занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала девять очков за 14 матчей.

İdman.Biz