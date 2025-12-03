ФИФА перенесла срок отъезда игроков на Кубок Африканских Наций

ФИФА официально перенесла крайнюю дату отъезда игроков из клубов в расположение национальных команд для участия в Кубке Африканских Наций. Первоначально дедлайн был установлен на 8 декабря, однако его сдвинули на неделю - до 15 декабря, сообщает İdman.Biz.

Решение аналогично тому, что организация принимала в 2022 году перед зимним чемпионатом мира в Катаре, когда график клубного сезона требовал дополнительной гибкости. Перенос позволит ряду ведущих игроков провести больше матчей за свои клубы перед началом турнира.

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот ранее подтвердил, что Мохамед Салах присоединится к сборной Египта именно 15 декабря. Благодаря изменениям в регламенте форвард сможет сыграть против "Интера" в Лиге чемпионов 9 декабря, а также выйти на поле в матче АПЛ против "Брайтона" 13 декабря.

Кубок Африканских Наций пройдет с 21 декабря по 18 января 2026 года.

İdman.Biz