Дмитрий Крамаренко: "Виктор Гончаренко очень хороший вариант для "Нефтчи" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

3 Декабря 2025
RU

Футбол
Новости
3 Декабря 2025 16:41
18
Белорусский тренер Виктор Гончаренко является очень хорошим вариантом для бакинского футбольного клуба "Нефтчи".

Такое мнение в беседе с İdman.Biz высказал тренер вратарей московского ЦСКА, ранее занимавший ту же позицию в сборной Азербайджана, Дмитрий Крамаренко, который в прошлом также успел как поиграть, так и поработать в "Нефтчи".

В московский клуб Крамаренко перебрался в 2021 году, когда ЦСКА возглавлял Виктор Гончаренко, который, по сообщению российских СМИ, является одним из основных кандидатов на пост главного тренера "Нефтчи".

"Виктор Михайлович очень хороший и требовательный специалист, хорошо знающий свое дело. Его философия – современный комбинационный футбол. Очень важен материал, с которым придется работать тренеру. Если его приглашение состоится и если руководство выполнит все его условия, а также ему дадут время, тогда результат обязательно будет", – сказал Крамаренко.

По его мнению, Виктору Гончаренко не составит труда быстро адаптироваться к азербайджанскому футболу.

"За последние годы российские специалисты Мурад Мусаев и Василий Березуцкий хорошо себя зарекомендовали в нашем чемпионате, поэтому в плане менталитета здесь тоже должно все сойтись. Думаю, что адаптация пройдет очень быстро. Так что считаю, что Виктор Гончаренко – очень хороший вариант для "Нефтчи", – подчеркнул Крамаренко.

Тренер вратарей московского ЦСКА также высказался в целом о ситуации в бакинском клубе.

"За последние десять лет, наверное, еще с тех пор, как там работал я, в "Нефтчи" сменилось большое количество как местных, так и иностранных тренеров. Считаю, что в команде должен быть симбиоз между президентом и главным тренером клуба. Должны быть четкие задачи от руководства, квалифицированный тренерский штаб и соответствующие финансовые условия для приобретения качественных футболистов.

Также важно, чтобы в клубе на каждой позиции работали профессионалы своего дела. Желаю “нефтяникам” добиться такого баланса, тогда и будет результат", – добавил Крамаренко.

Теймур Тушиев

İdman.Biz

