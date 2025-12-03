3 Декабря 2025
Айхан Аббасов ответил Бердыеву: "Мы все должны уважать сборную" - ВИДЕО

3 Декабря 2025 18:36
Главный тренер "Шамахы" Айхан Аббасов прокомментировал победу в матче 1/8 финала Бизон Кубка Азербайджана по футболу над "Баку-Спортингом" (1:0), сообщает İdman.Biz.

Аббасов отметил, что ожидал напряженной игры и решил предоставить шанс молодым футболистам:
"Мы заранее знали, что матч будет сложным. Игры с командами Первой лиги обычно проходят в борьбе. В первом тайме мы действовали пассивно. Хотели дать возможность молодым и тем, кто реже выходит на поле - им непросто адаптироваться к такому темпу".

По словам тренера, замены во втором тайме помогли команде, однако соперник проявил себя достойно:
"Во второй половине внесенные изменения повлияли на игру, но соперник очень хорошо защищался. Мы изучали их последние матчи. Наша цель - шаг за шагом продвигаться в Кубке. Сейчас у нас тяжелый график. Только сыграли с "Сумгайытом", а через несколько дней отправимся в Евлах".

Отвечая на вопрос о высказывании Курбана Бердыева, который заявил, что его не беспокоит мнение Аббасова, наставник "Шамахы" подчеркнул важность национальной команды:
"Я решил, что не буду обсуждать эту тему. С уважением отношусь к мнению каждого. Никому нельзя диктовать, кого выпускать на поле. Но есть одно - мы азербайджанцы. В Премьер-лиге работают местные тренеры, которые даже в клубах думают о сборной. Это должно идти изнутри. Если мы поднимаем вопросы, то ради национальной команды. Мы все должны уважать сборную".

Также Аббасов отметил, с кем хотел бы встретиться в 1/4 финала: "Я бы предпочел сыграть с "Карван-Евлах"".

"Шамаха" продолжит борьбу за выход в полуфинал уже в следующем году, что даст команде время на подготовку.

