Крикет в Азербайджане: как мы стали первыми на Кавказе, и почти его потеряли - İDMAN.BİZ ИЗУЧИЛ ВОПРОС

На этом старом поле в самом центре Баку обычно тренируются футболисты. Но сегодня там появляется необычная сцена: около двадцати мужчин с непривычным оборудованием собираются в центре и оживленно переговариваются на языке, незнакомом местным спортсменам.

Футболисты, заканчивая тренировку, не могут отвести взгляд от происходящего – всем интересно, что же будет дальше. Иностранцы быстро делятся на команды. На мгновение тишина, капитаны выбирают орла или решку – и монета подбрасывается в воздух… Решка. Теперь более удачливый капитан решает судьбу игры: кто будет подавать мяч, а кто – отбивать, или, как говорят профессионалы, выбирать между боулингом и бэттингом.

Сейчас начнется игра в крикет. А эти мужчины – экспаты из Пакистана и Индии, которые уже не первый год учатся или работают в Азербайджане, а последние три года активно развивают крикет в стране.

Что такое крикет? Это игра с мячом и битой. Одна команда подает мяч, а другая старается отбить и заработать очки. Матч проходит на большом поле, но основное действие разворачивается на узкой полосе в центре. Остальные игроки, филдеры, ловят мяч и пытаются выбить отбивающего. Игра возникла в Англии: ее придумали дети в сельской местности, играя палкой и шариком.

Иронично, что в Азербайджане нужно это объяснять. Ведь наша страна была первой на Кавказе и одной из первых в постсоветском пространстве, где в начале 90-х появился крикет-клуб.

Как крикет появился в Азербайджане

Зарождение крикета в Азербайджане связано с именем Алума Бати – британского адвоката, новеллиста и историка. В 1993 году он приехал в Баку, чтобы открыть и возглавить местный офис международной компании Ernst & Young, а затем основал собственную юридическую фирму.

Как рассказал İdman.Biz сам мужчина, он играл в крикет в школе и во время учебы в Лондонском университете, а в свои двадцать выступал за клуб: “С тех пор я не играл в крикет, но когда приехал в Азербайджан, решил продолжить. В Баку я основал первый крикет-клуб, существовавший в независимом Азербайджане”.

Игроки первого крикет-клуба в Азербайджане. Фото: личный архив Алума Бати

Один из сооснователей клуба и друг Алума Бати, англичанин Дэвид Маршалл, в те годы работал в Баку на группу Hyatt. В разговоре с İdman.Biz он вспоминает:

“Алум Бати был юридическим советником Hyatt, и помимо рабочих встреч мы иногда встречались за чашкой кофе. Однажды он сказал, что подумывает о создании или, точнее, восстановлении крикет-клуба, который существовал здесь еще в конце XIX – начале XX века, когда Баку был одним из центров нефтяной индустрии. Это было время строительства в столице роскошных зданий в викторианском стиле.

Алум Бати хотел включить спорт в свою повседневную жизнь. К тому же тридцать лет назад в Баку было очень мало иностранцев, кроме американцев, которые в основном работали на оффшорных нефтяных платформах. И для нас – приезжих – особо не было развлечений”.

Как и большинство английских детей, для которых крикет – один из основных школьных видов спорта, Дэвид Маршалл тоже увлекался крикетом, поэтому поддержал идею Алума Бати. Вскоре Алум и его друзья положили фундамент крикет-клуба в Азербайджане. При поддержке некоторых авиакомпаний, они бесплатно доставили из Пакистана в Баку крикет-инвентарь и искусственное покрытие для поля.

“При создании клуба мне помогали Лутфул Кабир, тогда возглавлявший организацию Save the Children (позже работавший в ООН), и Ариф Хашми, тогда финансовый директор Hyatt Regency (позже генеральный директор Park Hyatt в Баку). Нашим активным игроком был также менеджер Hyatt из Нидерландов”, – рассказывает Алум Бати.

Азербайджанская элита и крикет

Так Алум Бати собрал вокруг себя иностранную элиту Баку, а также пакистанских и некоторых индийских студентов, обучавшихся в бакинских вузах, в основном в Нефтяной академии. По словам Дэвида Маршалла, по началу игроков было немного, иногда даже не хватало на две команды.

“У нас не было настоящей площадки для крикета, – вспоминает Дэвид. – Мы играли на старом, обветшалом футбольном поле в центре города, которое разметили мелом. Я отчетливо помню нашу первую воскресную игру. Было холодно и ветрено – насколько это вообще возможно в Баку – и играть было не слишком приятно. Вокруг стояли несколько азербайджанцев и наблюдали. Должно быть, они думали, что мы сошли с ума, гоняясь за мячом деревяшкой!”.

Со временем Алум Бати привлек в крикет успешных азербайджанских бизнесменов и иностранных дипломатов. Почетными президентами клуба стали британский, пакистанский и индийский послы. Заместитель пакистанского посла Раджа Масуд и британский посол Эндрю Такер были активными игроками.

Эндрю Такер, бывший британский посол в Азербайджане, во время игры в крикет. Фото: личный архив Алума Бати

“Азербайджанцев у нас в команде было совсем немного. Двое из них сейчас занимают высокие посты в Баку. Не знаю, играют ли они в крикет до сих пор”, – рассказывает Алум Бати.

Среди игроков была и единственная женщина – азербайджанка по имени Самира. Но первым местным, присоединившимся к клубу, стал 13-летний Эмин, которого тренировали Раджа Масуд и Лутфул Кабир. По словам Алума Бати, Эмин – одно из его самых теплых воспоминаний о тех временах.

Бати поделился с İdman.Biz отрывком из книги, где воспроизведена его статья 2000 года для Wisden – ежегодного издания, известного как “библия крикетчика”:

"Он был прирожденным бэтсменом, (игрок, который отбивает мяч битой – прим.авт.). Эмин любил играть в крикет. Но примерно через шесть недель на него напала группа подростков. С тех пор он пришел на тренировку лишь однажды, и за это время из стройного и невзрачного юноши превратился в широкоплечего, высокого молодого человека. На вопрос, где он был последние два месяца, он ответил: “Изучал каратэ”".

О крикете в Азербайджане говорили за границей

Крикет в Азербайджане постепенно развивался. Алум Бати и его единомышленники стали играть на более подходящем поле, проводили турниры, причем не только в Баку, но однажды и в Губе. Об азербайджанском крикете начали писать зарубежные СМИ, включая BBC – и все это стало возможным благодаря усилиям Алума Бати.

Азербайджанский крикет также упоминается на сайте Международного совета по крикету (ICC), где рассказывается о Европейской программе развития, которая помогала бакинскому клубу. В архивах газеты “Эхо”, когда-то выходившей в Азербайджане, можно также найти статью от 2002 года, в которой цитируются слова с сайта Европейского совета по крикету (прекратил деятельность в 2010 году): “Азербайджанцы многому научились за короткое время, и не исключено, что их способности и желание помогут им добраться до участия в международном чемпионате по крикету”.

На фоне этих успехов Алум Бати стремился к официальному признанию крикета в Азербайджане, чтобы создать профессиональную команду. “Если не ошибаюсь, в 2001 году мы обратились к тогдашнему министру спорта с просьбой зарегистрировать нас в качестве федерации. Это позволило бы получать тренерскую помощь и поддержку от Азиатского совета по крикету. К сожалению, нам отказали, так как у нас был всего один крикет-клуб”.

Самира, единственная девушка, игравшая в крикет в Азербайджане. Фото: личный архив Алума Бати

По словам Алума Бати, развитие крикета в Азербайджане приостановилось, когда он отошел от активной деятельности в 2003 году. В это время в крикет продолжали играть отдельные любители, но со временем интерес к этому направлению угас.

“Я уехал из Азербайджана в 2019 году. Жалею, что не оставил после себя большего в плане крикета. Очень хотел, чтобы однажды азербайджанская команда играла на международном уровне, но, возможно, тогда еще не было подходящего времени”, – говорит Алум Бати.

Что же происходит с крикетом в Азербайджане сейчас, ему неизвестно…

Крикет в Азербайджане сегодня

Дэвид Маршалл уехал из Азербайджана еще в конце 1995 года и долгое время не знал, как живет клуб и что происходит с крикетом в стране. Однако некоторое время назад он наткнулся на страницу клуба в Facebook и с тех пор следит за ее обновлениями. Эта страница принадлежит тем самым ребятам, о которых мы писали в начале.

Ситуация в крикете сегодня остается прежней: все так же мало поддержки, нет нормального поля и местных игроков. Возобновление крикет-клуба произошло три года назад, когда Хуррам Шехрияр и его друг Мухаммад Касим Юсуфзай из Пакистана решили развивать игру в Азербайджане. Они нашли группу того самого крикет-клуба в Facebook. По словам Хуррама, администратор группы, некий Питер, передал им ее, и с тех пор они начали привлекать новых игроков. Объединение провело уже два турнира в Баку.

Хуррам Шехрияр

Сейчас клуб насчитывает более 50 участников, в основном из Пакистана, а также несколько человек из Индии, которые приехали в Баку по работе или учебе. Большинство – любители, но есть и профессионалы. Например Хуррам, который сейчас работает в сфере IT-консалтинга, ранее играл в крикет-клубе в Швеции. Он же привез оборудование для крикета в Баку.

Мухаммад Ахсан Сиддики из Пакистана, один из членов клуба, который, к слову, свободно говорит по-азербайджански, рассказал İdman.Biz, что этот вид спорта в Индии и Пакистане является крайне популярной игрой, которой увлечены практически все. А корни этого уходят еще в британское колониальное наследие.

“Мы очень любим Азербайджан и уважаем местные традиции. Хотели бы представлять страну за рубежом. Крикет – это олимпийская дисциплина. В соседних странах он развивается давно. Например, Турция и Иран являются членами Международного совета по крикету. Мы мечтаем прославить Азербайджан в этой игре”.

Мухаммад Ахсан Сиддики

Студент из Индии Харша Вардан также подчеркивает, что был бы рад выступать за Азербайджан: “Раньше я играл в крикет профессионально. Когда приехал сюда учиться, обратился к ребятам и присоединился к клубу. Мне собираемся играть почти каждую неделю. Я был бы счастлив представлять Азербайджан на мировой арене”.

Однако, по словам Мухаммада Ахсана Сиддики, для достижения этих целей клубу нужна поддержка государства: “Мы обращались в Международный совет по крикету, и нам сообщили, что готовы поддержать, если в Азербайджане появится федерация крикета”.

Хуррам Шехрияр добавляет, что игроки сами платят за площадку и остро нуждаются в хорошей инфраструктуре и спонсорской поддержке. Кроме того, они стремятся привлечь местных игроков, хотя пока это непросто.

Дэвид Маршалл, один из самых первых членов клуба, считает, что у крикета в Азербайджане есть будущее: “Почему бы и нет? Но для этого необходимо расширять членскую базу. В Баку наверняка есть экспаты из Великобритании, Австралии или Новой Зеландии, которые хотели бы играть. С ними нужно связаться. Насчет местных сложно сказать, захотят ли они присоединиться, но попробовать стоит”.

İdman.Biz приглашает всех желающих познакомиться с этой игрой. Заинтересованные могут связаться с клубом через их страницу в Facebook.

Фото: личный архив Хуррама Шехрияра

Лейла Эминова

İdman.Biz