2 Декабря 2025
Златан Ибрагимович станет факелоносцем зимних Олимпийских игр-2026

2 Декабря 2025 16:36
Известный экс-футболист "Милана", "Ювентуса" и "Интера" Златан Ибрагимович выбран одним из факелоносцев зимних Олимпийских игр-2026, которые пройдут в Италии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный аккаунт Олимпиады в соцсетях, также в число факелоносцев попала известная футболистка Алиша Леманн, которая сейчас выступает за женскую команду итальянского футбольного клуба "Комо".

Ибрагимович живет в Италии и работает в структуре "Милана".

Отметим, что Олимпийские игры - 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.

