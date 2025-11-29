29 Ноября 2025
77-летняя стримерша получила международное признание за игровой момент - ВИДЕО

29 Ноября 2025 18:20
Известная в сети под псевдонимом i_olga 77-летняя стример Ольга Ивановна, которую в сети также называют "Бабушкой Ольгой", получила международную номинацию NNYS в категории "Лучший игровой момент" за эйс на карте Dust 2, ставший вирусным в социальных сетях.

Как сообщает İdman.Biz, эйс, обозначающий уничтожение всей вражеской команды за один раунд, был совершен Ольгой Ивановной с использованием M4A1-S.

Пенсионерка расположилась возле "ямы" и поразила пятерых противников, что позволило клипу занять четвертое место в соответствующем сабреддите Reddit по Counter-Strike.

Стример i_olga ведет трансляции на Twitch с 2021 года, где у нее более 221 тыс. подписчиков. В описании аккаунта Ольга Ивановна отмечает, что игры позволяют ей отвлечься от повседневных забот. Отмеченный эйс не стал первым значимым достижением - аналогичный результат был зафиксирован также в августе 2024 года на той же карте.

Помимо Counter-Strike 2, Ольга Ивановна также проводит стримы по Minecraft, Atomic Heart, Diablo 2 и другим проектам, благодаря чему стала известной в игровом сообществе, несмотря на свой возраст.

