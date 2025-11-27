Любимый спорт азербайджанских миллионеров - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ с лучшим паделистом страны + ФОТО/ВИДЕО

Пару лет назад в Азербайджане начал развиваться вид спорта, который во многих странах мира уже давно приобрел большую популярность – падел-теннис. Первой ракеткой Азербайджана в этом виде спорта является 23-летний Кямиль Исмаилов. В этом году он принес стране первые рейтинговые очки в паделе, одержав две победы на турнире FIP Silver в Казахстане, и вошел в топ-1000 мирового рейтинга.

Кямиль занимается падел-теннисом всего два года. Он вырос в Испании, где ранее профессионально играл в большой теннис. Однако из-за травмы был вынужден сменить спорт и теперь выступает в паделе, представляя Азербайджан.

В интервью İdman.Biz Кямиль Исмаилов рассказал о своем спортивном пути, развитии падела в Азербайджане и о том, какую роль в этом играет Эмин Агаларов.

– Как вы оказались в Испании?

– Я родился в Азербайджане, но когда был ребенком, мы переехали в Испанию. Моя семья родом из Физули. Послевоенные годы были тяжелыми, поэтому, когда появилась возможность, мы уехали в Испанию. Я рос в Валенсии, а тренировался в небольшом городке Аликанте.

– Расскажите о вашем пути от большого тенниса к паделу.

– Мне было десять лет, когда отец привел меня в теннис. С первого занятия я влюбился в этот спорт. Помню, как мы с другими юными теннисистами наблюдали за тренировками мировых звезд, и мне даже удалось несколько минут пообщаться с моим кумиром – Рафаэлем Надалем.

Но однажды я получил серьезную травму: “вылетело” плечо и была переломана ключица. Реабилитация была долгой, я не смог вернуться в нужный момент, потерял форму… Не знаю, как могла бы развиваться моя карьера, если бы не травма. Но большой теннис был любовью всей моей жизни.

Я профессиональный спортсмен и не представляю себя без соревнований. И когда понял, что путь в большой теннис для меня закрыт, стал присматриваться к паделу. В Европе эта дисциплина была уже давно популярна. Испания – одна из первых стран, где это направление активно развивалось еще с 1970-х. Поэтому я хорошо понимал, что это за спорт и как он устроен.

– Как получилось, что в паделе вы выступаете за Азербайджан?

– Период раздумий о дальнейшем развитии моей карьеры совпал с летом, которое я провел в Азербайджане – отдыхал в Sea Breeze. Там я познакомился с Эмином Агаларовым. Благодаря ему в тот год падел как раз появился в Азербайджане: первый корт был построен именно в Sea Breeze. Эмин сам любит падел, играет часто, и люди вокруг начали интересоваться этим спортом.

Он помог мне перейти в профессиональный падел и представлять Азербайджан на международном уровне: дал возможность тренироваться в Sea Breeze, спонсировал мои занятия с иностранным специалистом. Не будь Эмина, я не знаю, за какую страну выступал бы сегодня. Я благодарен ему за эту поддержку.

За два года я полностью переключился на падел. Конечно, у этого спорта есть свои особенности, но если человек уже профессионально играл в большой теннис, попасть в ритм падела проще. Все-таки оба вида ракеточные. Мы с Эмином решили развивать падел в Азербайджане совместными усилиями. Сначала я жил на две страны, периодически возвращался в Испанию, а последние полгода окончательно переехал в Баку.