Любимый спорт азербайджанских миллионеров - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ с лучшим паделистом страны + ФОТО/ВИДЕО

Пару лет назад в Азербайджане начал развиваться вид спорта, который во многих странах мира уже давно приобрел большую популярность – падел-теннис. Первой ракеткой Азербайджана в этом виде спорта является 23-летний Кямиль Исмаилов. В этом году он принес стране первые рейтинговые очки в паделе, одержав две победы на турнире FIP Silver в Казахстане, и вошел в топ-1000 мирового рейтинга.
Кямиль занимается падел-теннисом всего два года. Он вырос в Испании, где ранее профессионально играл в большой теннис. Однако из-за травмы был вынужден сменить спорт и теперь выступает в паделе, представляя Азербайджан.
В интервью İdman.Biz Кямиль Исмаилов рассказал о своем спортивном пути, развитии падела в Азербайджане и о том, какую роль в этом играет Эмин Агаларов.
– Как вы оказались в Испании?
– Я родился в Азербайджане, но когда был ребенком, мы переехали в Испанию. Моя семья родом из Физули. Послевоенные годы были тяжелыми, поэтому, когда появилась возможность, мы уехали в Испанию. Я рос в Валенсии, а тренировался в небольшом городке Аликанте.
– Расскажите о вашем пути от большого тенниса к паделу.
– Мне было десять лет, когда отец привел меня в теннис. С первого занятия я влюбился в этот спорт. Помню, как мы с другими юными теннисистами наблюдали за тренировками мировых звезд, и мне даже удалось несколько минут пообщаться с моим кумиром – Рафаэлем Надалем.
Но однажды я получил серьезную травму: “вылетело” плечо и была переломана ключица. Реабилитация была долгой, я не смог вернуться в нужный момент, потерял форму… Не знаю, как могла бы развиваться моя карьера, если бы не травма. Но большой теннис был любовью всей моей жизни.
Я профессиональный спортсмен и не представляю себя без соревнований. И когда понял, что путь в большой теннис для меня закрыт, стал присматриваться к паделу. В Европе эта дисциплина была уже давно популярна. Испания – одна из первых стран, где это направление активно развивалось еще с 1970-х. Поэтому я хорошо понимал, что это за спорт и как он устроен.
– Как получилось, что в паделе вы выступаете за Азербайджан?
– Период раздумий о дальнейшем развитии моей карьеры совпал с летом, которое я провел в Азербайджане – отдыхал в Sea Breeze. Там я познакомился с Эмином Агаларовым. Благодаря ему в тот год падел как раз появился в Азербайджане: первый корт был построен именно в Sea Breeze. Эмин сам любит падел, играет часто, и люди вокруг начали интересоваться этим спортом.
Он помог мне перейти в профессиональный падел и представлять Азербайджан на международном уровне: дал возможность тренироваться в Sea Breeze, спонсировал мои занятия с иностранным специалистом. Не будь Эмина, я не знаю, за какую страну выступал бы сегодня. Я благодарен ему за эту поддержку.
За два года я полностью переключился на падел. Конечно, у этого спорта есть свои особенности, но если человек уже профессионально играл в большой теннис, попасть в ритм падела проще. Все-таки оба вида ракеточные. Мы с Эмином решили развивать падел в Азербайджане совместными усилиями. Сначала я жил на две страны, периодически возвращался в Испанию, а последние полгода окончательно переехал в Баку.
View this post on Instagram
– Для тех, кто не знает: что такое падел и чем он отличается от большого тенниса?
– Падел – это исключительно парная игра, в отличие от тенниса, где есть одиночный формат. Матч проходит внутри “коробки”: за спиной игроков – стеклянные стены, от которых мяч может отскакивать. Эти стены – часть тактики. В паделе нужно больше координации, хорошая реакция, умение видеть тонкие моменты. В теннисе же все больше строится на физике: силе, выносливости, скорости. А вообще это два разных вида спорта, и сравнивать их напрямую не совсем уместно.
– Как вы нашли своего партнера по паделу?
– В профессиональных турнирах я не играю в паре с азербайджанскими ребятами из-за недопониманий с федерацией тенниса. Поэтому выступаю с иностранными паделистами: словаками, испанцами. Но мой основной партнер из Молдовы.
Хороших паделистов в мире не так много, все друг друга знают: стиль игры, характер, уровень. Поэтому найти партнера – не проблема. С моим основным сокомандником мы подружились, попробовали сыграть вместе, получилось – и решили продолжать. В паделе очень важно быть друзьями вне корта: тогда и взаимодействие во время игры будет идеальным.
А вот на соревнованиях уровня сборной я, конечно, играю в паре с азербайджанскими спортсменами.
Кямиль Исмаилов со своим основным партнером Каталином Тропиным
– Как регулируются очки и рейтинг, когда вы выступаете с иностранцами?
– В паделе каждый спортсмен выступает за свой флаг, даже если партнер – иностранец. В профессиональных турнирах мы боремся за собственный рейтинг. Например, если мы с партнером из Молдовы выиграли матч и получили одно очко, то оно засчитывается нам обоим в индивидуальный рейтинг, в котором каждый представляет свою страну. Поэтому можно свободно выбирать в пару любого спортсмена, который подходит по уровню и стилю.
На чемпионатах мира или Европы ситуация другая: там играют пары из одной страны против атлетов другой сборной.
– В каких странах сегодня падел развит больше всего?
– Испания и Италия. В одной только Испании сейчас насчитывается более 15 тысяч падел-кортов. Этот спорт сначала набрал популярность в Европе, затем в Дубае, а теперь активно развивается в США и странах постсоветского пространства.
У наших соседей падел сначала появился в России, и уже потом в Казахстане и на Кавказе. В нашем регионе лидирует Грузия, а за ней идем мы. Думаю, еще пару-тройку лет и падел станет массовым практически везде.
– Кто ваш любимый паделист?
– Аргентинец Агустин Тапия. Я играю на той же позиции, что и он, стараюсь учиться у него.View this post on Instagram
– Поговорим о развитии падела в Азербайджане. Есть ли у нас отдельная структура, которая отвечает за этот спорт?
– Пока что паделом занимается Федерация тенниса. Но уже со следующего года должна появиться федерация падела – так, как это устроено во многих странах. Спорт быстро растет, и отдельная структура необходима.
– Будет ли Эмин Агаларов иметь отношение к новой федерации?
– Все возможно. Я со своей стороны постараюсь этому содействовать. Но будет ли он официальным лицом – пока неизвестно. Есть вероятность, что представитель Sea Breeze станет президентом федерации.
Эмин и Sea Breeze играют огромную роль в развитии падела в Азербайджане. Сейчас у нас всего два места, где можно играть: Sea Breeze и Baku Padel Center, в котором я стал главным тренером. Посредством тренерской деятельности занимаюсь популяризацией этой дисциплины. Данную задачу передо мной поставил Эмин Агаларов и руководство центра. Наша цель – не заработок, а развитие спорта в стране.
Я лично привлекал иностранных специалистов. У нас, например, работает тренер из Португалии – Рикардо Сантос, а также спортсмен из Украины. Еженедельно мы проводим любительские турниры и уже на профессиональном уровне начали подготовку детей 8-10 лет. Ведь чтобы стать паделистом высокого уровня, важно начинать с детства. Взрослый любитель, который никогда не играл ни в теннис, ни в падел, не сможет построить профессиональную карьеру.
Пока в Азербайджане не проводилось ни одного международного турнира по паделу, но мы исправим это уже в сентябре 2026 года. Планируем вывести падел и в регионы страны. Очень надеемся, что в следующем году падел официально объявят олимпийским видом спорта – тогда его развитие пойдет еще быстрее и проще.
– Когда открылись тренировки по паделу, сложно было привлекать людей?
– Поначалу было довольно сложно, ведь спорт новый, мало кто понимал, что это такое. Изначально в Азербайджане в падел играли в основном успешные бизнесмены – Эмин Агаларов и многие другие. Они сами любят этот вид спорта, увидели в нем перспективу и захотели привнести что-то новое в страну.
В Sea Breeze привлекать людей было легче – там контингент интернациональный, многие живут за границей и уже были знакомы с паделом. А вот в городе было тяжеловато. Но сейчас у нас сформировалось отличное комьюнити – около 600 активных игроков-любителей, и все они азербайджанцы. Для нашей страны это очень серьезная цифра – любителей падела уже больше, чем играющих в большой теннис.
На тренировки к нам приходят в основном мужчины и женщины от 25 до 40 лет: блогеры, миллионеры и обычные ребята. Все очень разные, и это делает атмосферу еще лучше.
– Как так вышло, что падел обогнал большой теннис по популярности в Азербайджане?
– Падел гораздо проще в освоении. Чтобы любитель начал играть в теннис хотя бы на среднем уровне, ему нужно года два. В паделе достаточно месяца тренировок – и уже можно собираться с друзьями и получать удовольствие от игры. Плюс это отличное кардио, много эмоций, динамика.
– Дорого ли играть в падел?
– Это не самый дешевый вид спорта, к сожалению. Во всем мире цены примерно одинаковые – можно сказать, стандартизированные. Аренда корта стоит 60-80 манатов в час, тренировка со специалистом – примерно столько же. Но если собраться вчетвером, то по 20 манатов с человека – это вполне доступно. Инвентарь мы выдаем. Ракетки можно и купить, они стоят в среднем 100-250 долларов и спокойно служат минимум год.
– Какова конкуренция среди профессиональных паделистов в Азербайджане и в мире?
– В Азербайджане около 12 профессиональных игроков, которые имеют право выступать на международных соревнованиях, а в мире – примерно 4000. Но стать звездой так же сложно, как и в большом теннисе – это удается лишь единицам.
– А призовые такие же, как в большом теннисе?
– Пока нет. Все-таки большой теннис – королевский вид спорта, и до его масштабов паделу пока далеко. Призовые в нашем направлении составляют примерно 20-25% от теннисных.
– К чему вы стремитесь в паделе?
– Моя цель – войти в топ-200 мирового рейтинга в ближайшие два года.
– Если падел станет олимпийским видом спорта, смогут ли азербайджанские спортсмены претендовать на лицензии?
– Конечно. Мы вполне можем квалифицироваться – и это одна из наших больших целей.
Сейчас я максимально развиваюсь, чтобы достичь этого в будущем. Например, в декабре меня пригласила одна из лучших академий падела в Испании. Этому частично поспособствовали и азербайджанские бизнесмены. Я улетаю на месяц в лагерь, где буду тренироваться с мировыми звездами – игроками из первой сотни рейтинга. Хочу подготовиться к следующим соревнованиям и очень надеюсь, что смогу применить полученный опыт и достойно представлять нашу страну.
Лейла Эминова
Ветераны спорта поздравили Агаджана Абиева с 88-летием - ФОТО
На встрече вспомнили его вклад в развитие азербайджанского спорта
Следите за İdman.biz в социальных сетях! - СПИСОК
Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
В Гонконге представили домашний спортзал в формате умного зеркала
Стартап AEKE создал устройство, которое заменяет сразу несколько тренажеров
В США обладатель титула "Самая сильная женщина мира" оказался мужчиной - ФОТО
Организаторы дисквалифицировали чемпиона после проверки данных
Фитнес-блогер умер после эксперимента с набором веса - ФОТО/ВИДЕО
30-летний Дмитрий Нуянзин питался только фастфудом
"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО
Саудовский клуб уверенно лидирует в своей группе азиатской Лиги чемпионов
"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО
Забили уже в компенсированное время
Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
Встреча прошла на стадионе "Диего Армандо Марадона"